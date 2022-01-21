Kibariye’den üzen haber! Tüm konserlerini iptal etti haberi sosyal medyadan duyurdu! Kibariye’nin son sağlık durumu nasıl?

"KORONAVİRÜS" ERTELEMESİ

Konuyla alakalı Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kibariye, gönderisinde şu ifadelere yer verdi: "Değerli takipçilerim; Covid-19 testimin pozitif çıkmasından dolayı, 22 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz "Keyf-i Kadeh", İzmir-Urla konserimizi ileri bir tarihe erteledik. Karantina süresini sağlıkla bitirip, yeni tarihi yine sizlerle paylaşacağım. Sağlıklı günlerle kalın..."

Takipçilerinden Kibariye'ye çok sayıda, "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.