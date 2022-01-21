Kibariye'den üzen haber! Tüm konserlerini iptal etti haberi sosyal medyadan duyurdu! Kibariye'nin son sağlık durumu nasıl?
Kibariye'den üzen haber! Tüm konserlerini iptal etti, sevenlerine haberi sosyal medyadan duyurdu! Ünlüler dünyasından koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor... Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken ünlü şarkıcı Kibariye koronavirüe yakalandı. Peki, Kibariye'nin son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
KİBARİYE'DEN ÜZEN HABER!
Tüm konserlerini iptal etti haberi sosyal medyadan duyurdu! Kibariye'nin son sağlık durumu nasıl?
Ünlü şarkıcı Kibariye, koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Kibariye, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Sanatçı, 22 Ocak Cumartesi günü (yarın) gerçekleşmesi beklenen konserini de ileri bir tarihe erteleyeceğini açıkladı.
"KORONAVİRÜS" ERTELEMESİ
Konuyla alakalı Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kibariye, gönderisinde şu ifadelere yer verdi: "Değerli takipçilerim; Covid-19 testimin pozitif çıkmasından dolayı, 22 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz "Keyf-i Kadeh", İzmir-Urla konserimizi ileri bir tarihe erteledik. Karantina süresini sağlıkla bitirip, yeni tarihi yine sizlerle paylaşacağım. Sağlıklı günlerle kalın..."
Takipçilerinden Kibariye'ye çok sayıda, "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.