Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez’in güzelliğinin kaynağı belli oldu! Anne Figen kızına taş çıkarttı Murat Boz'la sevgili denen Damla...
Son olarak dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle izleyici karşısına çıkan ve yapımın final yapmasının ardından Saygı dizisinin kadrosuna dahil olan Damla Sönmez, şimdilder Murat Yıldırım'la başrolünü paylaştığı Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veriyor. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Murat Boz'la olan yakınlaşması sonrası sevgililik iddialarıyla gündemden düşmeyen Damla Sönmez hakkında araştırma yapanlar annesi Figen'i görünce şaştı kaldı. Damla'nın güzelliği anneden.
21.01.2022 14:46
- Son Güncelleme: 21.01.2022 14:46
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Damla Sönmez. Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez'in adı bir süre önce Murat Boz'la aşk iddialarına karışmıştı. Ancak ne Boz'dan ne de Sönmez'den iddialara kesin bir yanıt gelmemişti.