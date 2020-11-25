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Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı son yolculuğuna uğurlandı! Devrim Parscan'ın cenazesinde abisi: “Krallar gibi gitti”

Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı usta oyuncu Devrim Parscan, 83 yaşında hayata veda etti. Parscan, bugün düzenlenen cenaze töreniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı korona virüs nedeniyle az sayıda katılımla mezarı başında kılındı. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün hayatını kaybeden Türk tiyatro ve sinemasının usta isimi Devrim Parscan'ın abisi, "Ben onun kardeşi olarak olmuş bir takım bir şeyleri varsa o dostlardan özür diliyorum. Abimin affını istiyorum, iyi bir insandı. Krallar gibi gitti" şeklinde konuştu.

25.11.2020 16:53 - Son Güncelleme: 25.11.2020 16:56
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı son yolculuğuna uğurlandı! Devrim Parscan'ın cenazesinde abisi: “Krallar gibi gitti”

2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Devrim Parscan, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün hayatını kaybetti. Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Devrim Parscan, Zincirliku'yu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı son yolculuğuna uğurlandı! Devrim Parscan'ın cenazesinde abisi: “Krallar gibi gitti”

Cenaze namazı korona virüs nedeniyle az sayıda katılımla mezarı başında kılındı. Cenaze merasimine Devrim Parscan'ın kardeşi Demir Parscan ve sevenleri katıldı.

Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı son yolculuğuna uğurlandı! Devrim Parscan'ın cenazesinde abisi: “Krallar gibi gitti”

"KRALLAR GİBİ GİTTİ"

Sinema oyuncusu Demir Parscan ağabeyi Devrim Parscan'la ilgili, "Abim tahmin ediyorum 62 veya 63 yılında tiyatroda ilk oyununa başlamış 41 sene 9 ay şehir tiyatrosunda görevde bulunmuş. Onun haricinde, tiyatrodayken de birçok dizide ve filmde oynadı.

Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı son yolculuğuna uğurlandı! Devrim Parscan'ın cenazesinde abisi: “Krallar gibi gitti”

Tiyatrodan emekli olduktan sonrada yine tiyatro oyunlarına devam etti. 83 yaşında vefat etti. Son bir seneye kadar stüdyolarda hala dublajına devam etti. O dublajda da bu işin en büyüğüydü.

Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı son yolculuğuna uğurlandı! Devrim Parscan'ın cenazesinde abisi: “Krallar gibi gitti”

Herkesin 6 dakikada bitireceği işi o 35 saniyede bitiriyordu. Çok enteresan bir sanatçıydı bu işi çok seviyordu. İsteyerek ve severek gitti. Mutlaka birilerini üzmüştür, üzmek istememiştir bir şeyler olmuştur. Ben onun kardeşi olarak olmuş bir takım bir şeyleri varsa o dostlardan özür diliyorum. Abimin affını istiyorum, iyi bir insandı. Krallar gibi gitti" şeklinde konuştu.

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