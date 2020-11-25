Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı son yolculuğuna uğurlandı! Devrim Parscan'ın cenazesinde abisi: “Krallar gibi gitti”
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı usta oyuncu Devrim Parscan, 83 yaşında hayata veda etti. Parscan, bugün düzenlenen cenaze töreniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı korona virüs nedeniyle az sayıda katılımla mezarı başında kılındı. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün hayatını kaybeden Türk tiyatro ve sinemasının usta isimi Devrim Parscan'ın abisi, "Ben onun kardeşi olarak olmuş bir takım bir şeyleri varsa o dostlardan özür diliyorum. Abimin affını istiyorum, iyi bir insandı. Krallar gibi gitti" şeklinde konuştu.
2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Devrim Parscan, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün hayatını kaybetti. Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Devrim Parscan, Zincirliku'yu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Herkesin 6 dakikada bitireceği işi o 35 saniyede bitiriyordu. Çok enteresan bir sanatçıydı bu işi çok seviyordu. İsteyerek ve severek gitti. Mutlaka birilerini üzmüştür, üzmek istememiştir bir şeyler olmuştur. Ben onun kardeşi olarak olmuş bir takım bir şeyleri varsa o dostlardan özür diliyorum. Abimin affını istiyorum, iyi bir insandı. Krallar gibi gitti" şeklinde konuştu.