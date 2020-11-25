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Sadakatsiz'in yuva yıkan Derin'i Melis Sezen'in annesine bakın bir de! İşte Melis Sezen'in annesi...

Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Melis Sezen. 23 yaşındaki genç oyuncu Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle olay yarattı. Yasak aşkın kahramanlarından birini canlandıran Melis Sezen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Özellikle Sadakatsiz masa sahnesinden sonra merak edilen Melis Sezen'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte başta Melis Sezen olmak üzere ünlülerin anneleri.

25.11.2020 17:26 - Son Güncelleme: 25.11.2020 17:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





