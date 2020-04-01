Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs'üydü...Turhan Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaya bugüne kadar Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Bela Fadime, Dedektif Biraderler, Melekler Korusun, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Masumlar ve Şahsiyet gibi dizilerde rol aldı.