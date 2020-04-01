Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs'üydü...Turhan Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Ordinaryüs karakteriyle hafızalara kazınan Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 69 yaşında olan usta oyuncunun, yaklaşık on gün önce öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve bir süre sonra yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Kurtlar Vadisi dizisinde "Ordinaryüs" karakteri olarak bilinen Turhan Kaya kimdir, nereli, kaç yaşındaydı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Turhan Kaya kimdir?
01.04.2020 10:34
- Son Güncelleme: 01.04.2020 10:34
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