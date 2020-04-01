Haberler Galeri Magazin Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs'üydü...Turhan Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs'üydü...Turhan Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Ordinaryüs karakteriyle hafızalara kazınan Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 69 yaşında olan usta oyuncunun, yaklaşık on gün önce öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve bir süre sonra yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Kurtlar Vadisi dizisinde "Ordinaryüs" karakteri olarak bilinen Turhan Kaya kimdir, nereli, kaç yaşındaydı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Turhan Kaya kimdir?

01.04.2020 10:34 - Son Güncelleme: 01.04.2020 10:34
Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs'üydü...Turhan Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Kadıköy'de yaşayan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı 'Ordinaryüs' karakteriyle tanınan usta oyuncu Turhan Kaya (69), yaklaşık 10 gün önce öksürük şikâyetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs'üydü...Turhan Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Hürriyet'in haberine göre, tedavi altına alınan Kaya, bir süre sonra yoğun bakım servisine alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs'üydü...Turhan Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Oğlu Theo Kaya, babasının ölüm nedeninin koronavirüs olduğunu açıkladı. Kaya'nın annesi, kız kardeşi ve oğlu olmak üzere temasta olduğu kişiler tarandı. Ancak hiçbirinde virüs bulgusuna rastlanmadı.

Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs'üydü...Turhan Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aile, Kaya'nın virüsü hastanede kaptığını iddia etti. Turhan Kaya'nın Fransız vatandaşı olan eski eşi yurtdışında bulunduğu için cenazeye katılamadı.

Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs'üydü...Turhan Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaya bugüne kadar Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Bela Fadime, Dedektif Biraderler, Melekler Korusun, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Masumlar ve Şahsiyet gibi dizilerde rol aldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı! Koronavirüsten şüphelenilen Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında?
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı! Koronavirüsten şüphelenilen Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında?