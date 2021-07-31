Kurtlar Vadisi'nin Nazife Anne'si Serpil Tamur değişimiyle gündem oldu! Son halini gören şaştı kaldı bakın şimdi ne yapıyor...
Kurtlar Vadisi'nin Nazife Anne'si Serpil Tamur değişimiyle gündem oldu! Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca gibi ünlü oyuncuların yer aldığı, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde 'Nazife Anne' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Serpil Tamur, değişimiyle gündem oldu. Polat Alemdar'ın üvey annesi olan Nazife Anne karakteriyle hafızalara kazınan Serpil Tamur'un son hali görenleri şaşırttı. İşte Serpil Tamur'un son hali...
31.07.2021 20:20
- Son Güncelleme: 31.07.2021 20:20
Başrollerini Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı Kurtlar Vadisi, 2003 yılında ilk kez televizyon ekranlarında yer almıştı. Finalinin ardından halen konuşulmaya devam eden dizide Polat Alemdar'ın üvey annesi olan Nazife Anne'yi canlandıran Serpil Tamur'un yıllar içindeki değişimi ise gündeme oldu.
Son olarak atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Azize (Haminne) karakteriyle rol alan Serpil Tamur'un değişiminin gündem olmasıyla birlikte Kurtlar Vadisi oyuncularının son halleri de merak konusu oldu.