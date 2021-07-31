Yeliz Yeşilmen’in son hali ağızları açık bıraktı! Mayolu pozları olay oldu ‘Sosyal medyada başka gerçekte bambaşka’
Yeliz Yeşilmen'in son hali ağızları açık bıraktı! Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen, önceki gün Bodrum'da denize girerken objektiflere yansıdı. Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflarla binlerce beğeni alan Yeşilmen'in son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Çok sayıda internet kullanıcısı, Yeşilmen'in son hali hakkında yorum yaparak 'Sen misin Yeliz?', 'Bu Yeliz Yeşilmen ise sosyal medyadaki kim?', 'Sosyal medyada başka gerçekte bambaşka' ifadelerini kullandı. İşte Yeliz Yeşilmen'in son hali...
31.07.2021 19:52
- Son Güncelleme: 31.07.2021 19:52
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yeliz Yeşilmen, önceki gün Bodrum'da denize girerken Takvim Gazetesi'nin objektifine takıldı.
Gün boyu denizde oyunlar oynayan Yeliz Yeşilmen'in karantina günlerinde aldığı kilolar ise sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Yeşilmen'in mayolu pozları hakkında yorumda bulundu.
Yeşilmen için 'Sen misin Yeliz?', 'Bu Yeliz Yeşilmen ise sosyal medyadaki kim?', 'Sosyal medyada başka gerçekte bambaşka' yorumları yapıldı.