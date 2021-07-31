Burcu Özberk’in annesi güzelliği ile sosyal medyayı salladı! Kızını gölgede bıraktı gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu
Burcu Özberk'in annesi güzelliği ile sosyal medyayı salladı! Estetik iddialarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, bu kez annesinin güzelliği ile çok konuşuldu. Burcu Özberk'in annesi ile verdiği poz bir Instagram sayfası tarafından paylaşılması üzerine gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. Burcu Özberk'in annesi güzelliği ile ilgi odağı olurken 'Annesi değil, ablası sanki', 'Burcu güzelliğini annesinden almış' yorumları yapıldı. İşte Burcu Özberk'in annesi...
31.07.2021 20:47
- Son Güncelleme: 31.07.2021 20:47
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve estetik iddialarıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ancak ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Burcu Özberk, bir Instagram sayfası tarafından annesi ile verdiği pozun paylaşılması üzerine sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Özberk'in annesi ise güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine topladı.