Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un kardeşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer karşılıklı da oynamışlar
Her ne kadar Kurtlar Vadisi'nin Memati'si olarak hafızalarda yer edinse de pek çok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Gürkan Uygun'un kardeşini görenler şaşıp kalıyor. 47 yaşındaki oyucunun 39 yaşındaki kardeşi Volkan Uygun'un kim olduğunu ve iki kardeşin birbiriyle olan benzerliğini görenler küçük dilini yuttu. İşte Uygun kardeşler ve sizin için derlediğimiz ünlülerin merak edilen kardeşleri.
20.11.2021 09:00
- Son Güncelleme: 20.11.2021 09:01
Şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati rolüyle tanınan oyuncu Gürkan Uygun'un kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Gürkan Uygun ile kardeşi Volkan Uygun'un benzerlikleri dikkat çekiyor. işte başta Gürkan Uygun olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.