Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un kardeşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer karşılıklı da oynamışlar

Şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati rolüyle tanınan oyuncu Gürkan Uygun'un kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Gürkan Uygun ile kardeşi Volkan Uygun'un benzerlikleri dikkat çekiyor. işte başta Gürkan Uygun olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.