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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan şok eden görüntü! Marmaris'te...

Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun, ailesiyle Marmaris tatilinde görüntülendi. 45 yaşındaki oyuncu Gürkan Uygun, bir dönemin en popüler dizisi Kurtlar Vadisi ile büyük ün kazandı hatta öyle ki kendi adından çok Memati adıyla tanınır oldu. Hal böyle olunca hayranları başarılı oyuncunun özel hayatını da bir hayli merak ediyor. Ailesiyle Marmaris tatilinde denizin üzerindeki tramboline binerek çocuklar gibi eğlenen Gürkan Uygun'un nereli olduğu ise en çok merak edilen konu.

14.08.2019 11:38 - Son Güncelleme: 14.08.2019 11:38
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan şok eden görüntü! Marmaris'te...

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun Marmaris tatilinde trambolin üzerinde görüntülendi. Ailesiyle tatilin keyfini çıkaran Gürkan Uygun'a oyuncu Burak Deniz de eşlik etti. Kurtlar Vadisi'nin ağır abisi Memati'yi daha önce hiç böyle görmediniz!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan şok eden görüntü! Marmaris'te...

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun, yıllardır sevilen bir oyuncudur. Gürkan Uygun'un nereli olduğu ise en çok merak edilen konular arasında.

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan şok eden görüntü! Marmaris'te...

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 doğmuştur. Liseyi bitirene kadar Yarımca'da yaşadı, sonra 1993 yılında İstanbul'a yerleşti. Lise yıllarında tiyatro yapmaya başladı, 1990 yılında amatör olarak tiyatroya başladı.

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan şok eden görüntü! Marmaris'te...

GÜRKAN UYGUN NERELİ?

Gürkan Uygun, İzmit Yarımca'da dünyaya geldi. Gürcü kökenli olan Gürkan Uygun aslen Ordu'ludur. Ordulu...

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan şok eden görüntü! Marmaris'te...

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