Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan şok eden görüntü! Marmaris'te...

Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun, ailesiyle Marmaris tatilinde görüntülendi. 45 yaşındaki oyuncu Gürkan Uygun, bir dönemin en popüler dizisi Kurtlar Vadisi ile büyük ün kazandı hatta öyle ki kendi adından çok Memati adıyla tanınır oldu. Hal böyle olunca hayranları başarılı oyuncunun özel hayatını da bir hayli merak ediyor. Ailesiyle Marmaris tatilinde denizin üzerindeki tramboline binerek çocuklar gibi eğlenen Gürkan Uygun'un nereli olduğu ise en çok merak edilen konu.

14.08.2019 11:38 - Son Güncelleme: 14.08.2019 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





