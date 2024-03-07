Yeni projesindeki rolü yine ekrana kilitleyecek: Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun izleyicilerin kalbini çalacak!

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki unutulmaz Memati karakteriyle milyonların kalbinde özel bir yer edinen Gürkan Uygun, yeni bir projeye imza atarak gündeme oturdu. Türk televizyon tarihinin en ikonik yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'ndeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Uygun, yeni dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu heyecan verici projede, Gürkan Uygun'a eşlik edecek diğer başarılı oyuncuların kimler olacağı ise merak konusu.