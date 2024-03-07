Yeni projesindeki rolü yine ekrana kilitleyecek: Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun izleyicilerin kalbini çalacak!

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki unutulmaz Memati karakteriyle milyonların kalbinde özel bir yer edinen Gürkan Uygun, yeni bir projeye imza atarak gündeme oturdu. Türk televizyon tarihinin en ikonik yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'ndeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Uygun, yeni dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu heyecan verici projede, Gürkan Uygun'a eşlik edecek diğer başarılı oyuncuların kimler olacağı ise merak konusu.
Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi ile tanınan ve son olarak Yıldızlar Bana Uzak dizisinde rol alan isim, 20. yılını eşi Şebnem Uygun ile kutladı. Yeni sezon için ise projesi belli oldu. Uygun, kariyerine bir yenisini daha ekleyerek seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
YENİ PROJEYLE DÖNÜYOR
Başarılı oyuncu Gürkan Uygun, Türk televizyonlarının sevilen dizisi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızalara kazınmıştı.Uygun, yeni bir projeye imza atıyor. "Şehrazad" dizisinin kadrosuna katılan Gürkan Uygun, bu kez Şehrazad'ın babası Kürşat karakterine hayat verecek.
"Şehrazad" cumartesi akşamları ekranlarda seyircilerle buluşacak.