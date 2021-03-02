Bugünkü
Takvim

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si Ahsen Eroğlu ve ünlü oyuncu yakayı fena ele verdi! Kazanı kaynatan bomba detay...

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si Ahsen Eroğlu ve ünlü oyuncu yakayı fena ele verdi! Dedikodu kazanını kaynatan detaylar magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri 26 yaşındaki genç oyuncu Ahsen Eroğlu... Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, performansı ile sık sık adından söz ettiriyor. Vatanım Sensin dizisiyle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Boran Kuzum ile Ahsen Eroğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi. İkiliyi ise detaylar ele verdi...

02.03.2021 17:47 - Son Güncelleme: 02.03.2021 18:37
Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si Ahsen Eroğlu ve ünlü oyuncu yakayı fena ele verdi! Kazanı kaynatan bomba detay...

AHSEN EROĞLU İLE BORAN KUZUM AŞK MI YAŞIYOR?

Dedikodu kazanı kaynıyor... Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum yakayı fena ele verdi! İşte son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan genç oyuncular Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum hakkında ortaya atılan aşk iddiasının perde arkası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si Ahsen Eroğlu ve ünlü oyuncu yakayı fena ele verdi! Kazanı kaynatan bomba detay...

Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu hakkında ilginç gerçekler de peş peşe gün yüzüne çıktı. Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum'un aynı kediyle poz verdikleri görüldü. Yıldız oyuncuların benzer takı ve aksesuvarları kullanması da akıllarda soru işareti bıraktı.

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si Ahsen Eroğlu ve ünlü oyuncu yakayı fena ele verdi! Kazanı kaynatan bomba detay...

Boran Kuzum, geçtiğimiz aylarda başrolünde Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisine konuk olmuştu. İkili, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de rol almıştı.

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si Ahsen Eroğlu ve ünlü oyuncu yakayı fena ele verdi! Kazanı kaynatan bomba detay...

Aşk iddiası sonrası tüm gözler Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu'nun yapacağı açıklamaya çevrildi. İşte sizler için derlediğimiz ünlülrin eşleri ve sevgilileri...

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si Ahsen Eroğlu ve ünlü oyuncu yakayı fena ele verdi! Kazanı kaynatan bomba detay...

EBRU POLAT VE SEVGİLİSİ TOLGAHAN YILDIZ

Evde geçirdiği kaza sonucu ayak bilek bağı kopan ve sevgilisinin ayağını öptüğü anları paylaşan Ebru Polat, gelen eleştirilere sert tepiki verdi.