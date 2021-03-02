Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si Ahsen Eroğlu ve ünlü oyuncu yakayı fena ele verdi! Kazanı kaynatan bomba detay...

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si Ahsen Eroğlu ve ünlü oyuncu yakayı fena ele verdi! Dedikodu kazanını kaynatan detaylar magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri 26 yaşındaki genç oyuncu Ahsen Eroğlu... Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, performansı ile sık sık adından söz ettiriyor. Vatanım Sensin dizisiyle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Boran Kuzum ile Ahsen Eroğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi. İkiliyi ise detaylar ele verdi...

02.03.2021 17:47 - Son Güncelleme: 02.03.2021 18:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





