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Armağan Çağlayan'ın konuk etmek istediği Ajdar'dan ağızları açık bırakan talep! Bakın ne kadar para istedi...

Youtube'da sunduğu 'Gör Beni' adlı programında ünlü isimleri konuk eden Armağan Çağlayan, 'Popstar' programıyla adını duyuran Ajdar'ı konuk etmek istedi. Ajdar'a teklifle giden Armağan Çağlayan aldığı yanıt karşılığında şoke oldu ve yaşananları sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede gündem olan Ajdar'ın Armağan Çağlayan'dan bakın ne kadar para istemiş...

02.03.2021 17:21 - Son Güncelleme: 02.03.2021 17:21
Armağan Çağlayan'ın konuk etmek istediği Ajdar'dan ağızları açık bırakan talep! Bakın ne kadar para istedi...

Armağan Çağlayan'ın konuk etmek istediği Ajdar'dan ağızları açık bırakan talep! Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, YouTube üzerinde yayınladığı 'Gör Beni' adlı programında her hafta ünlü isimleri ağırlıyor. Şimdiye kadar pek çok ünlü isme programında yer veren Armağan Çağlayan, son olarak konuk almak istediği kişi hakkında çok konuşulacak bir tweet attı.

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Armağan Çağlayan'ın konuk etmek istediği Ajdar'dan ağızları açık bırakan talep! Bakın ne kadar para istedi...

2003 yılındaki ilk 'Popstar Türkiye' yarışmasında boy gösteren Ajdar'ı programa konuk etmek için aradıklarını duyuran ünlü televizyoncu, bir döneme damga vuran ismin istediği ücreti de takipçileriyle paylaştı.

Armağan Çağlayan'ın konuk etmek istediği Ajdar'dan ağızları açık bırakan talep! Bakın ne kadar para istedi...

"1 MİLYON EURO İSTEDİ"

Çağlayan, "Gününüzü şenlendireyim mi? 'Gör Beni'de konuk etmek içim Ajdar'ı aradık. Konuk olmak için 1 milyon euro istedi" mesajıyla gündem oldu. Çağlayan'ın gönderisine yorum yağdı.

Armağan Çağlayan'ın konuk etmek istediği Ajdar'dan ağızları açık bırakan talep! Bakın ne kadar para istedi...

İşte yorumlardan bazıları:

"Taban fiyat herhalde Armağan Bey, yoksa daha yüksektir marjinal değeri?", "Çok istikrarlı bir beyefendi. Kendini hiç bozmadı", "Ajdar'ı gerçekten dinlemek isterdim. Bu muhteşem eserlerin çıktığı insanın derinliklerine yolculuğa hayır demem", "Az istemiş, koskoca Ajdar bu"

Armağan Çağlayan'ın konuk etmek istediği Ajdar'dan ağızları açık bırakan talep! Bakın ne kadar para istedi...

"BEN STARIM, HADDİNİ BİL"

Armağan Çağlayan, şu anda 48 yaşında olan Ajdar'ın 'Popstar Türkiye' yarışması İstanbul elemelerine geldiği an yaşananları yıllar önce canlı yayında şöyle anlatmıştı: Ajdar jüri odasına geldi. Ahmet San, Ajdar'a 'sen şarkı mı söylüyorsun?' dedi. Ajdar,

Armağan Çağlayan'ın konuk etmek istediği Ajdar'dan ağızları açık bırakan talep! Bakın ne kadar para istedi...

'Valla ben starım haddini bil. Sen bana olmadı diyecek kalibrede değilsin" dedi. Hepimize bağırmaya başladı. Ajdar, bağırdı hızını alamadı, çıktı dışarı yine geldi yine bağırdı.

Armağan Çağlayan'ın konuk etmek istediği Ajdar'dan ağızları açık bırakan talep! Bakın ne kadar para istedi...

'Nane Nane' ve 'Çikita Muz' şarkıları ile tanınan Ajdar, daha önce de 'Renkli Sayfalar' programına telefonla bağlanmış ve canlı yayına katılmak için 300 bin euro istemişti.