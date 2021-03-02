Armağan Çağlayan'ın konuk etmek istediği Ajdar'dan ağızları açık bırakan talep! Bakın ne kadar para istedi...
Youtube'da sunduğu 'Gör Beni' adlı programında ünlü isimleri konuk eden Armağan Çağlayan, 'Popstar' programıyla adını duyuran Ajdar'ı konuk etmek istedi. Ajdar'a teklifle giden Armağan Çağlayan aldığı yanıt karşılığında şoke oldu ve yaşananları sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede gündem olan Ajdar'ın Armağan Çağlayan'dan bakın ne kadar para istemiş...
Armağan Çağlayan'ın konuk etmek istediği Ajdar'dan ağızları açık bırakan talep! Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, YouTube üzerinde yayınladığı 'Gör Beni' adlı programında her hafta ünlü isimleri ağırlıyor. Şimdiye kadar pek çok ünlü isme programında yer veren Armağan Çağlayan, son olarak konuk almak istediği kişi hakkında çok konuşulacak bir tweet attı.
İşte yorumlardan bazıları:
"Taban fiyat herhalde Armağan Bey, yoksa daha yüksektir marjinal değeri?", "Çok istikrarlı bir beyefendi. Kendini hiç bozmadı", "Ajdar'ı gerçekten dinlemek isterdim. Bu muhteşem eserlerin çıktığı insanın derinliklerine yolculuğa hayır demem", "Az istemiş, koskoca Ajdar bu"