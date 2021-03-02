Armağan Çağlayan'ın konuk etmek istediği Ajdar'dan ağızları açık bırakan talep! Bakın ne kadar para istedi...

Armağan Çağlayan'ın konuk etmek istediği Ajdar'dan ağızları açık bırakan talep! Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, YouTube üzerinde yayınladığı 'Gör Beni' adlı programında her hafta ünlü isimleri ağırlıyor. Şimdiye kadar pek çok ünlü isme programında yer veren Armağan Çağlayan, son olarak konuk almak istediği kişi hakkında çok konuşulacak bir tweet attı.