Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son halini görenler şaştı kaldı! Necati Şaşmaz'ın sözleri sonrası Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı
2003 yılında izleyici karşısına çıkan ve 4 sene süren Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı dizide Güllü Erhan karakterini canlandıran Erhan Ufak yıllar sonra son halilye ortaya çıktı ve herkesi şaşırttı. Epey kilo verdiği görülen Erhan Ufak'a herkes Necati Şaşmaz'ın sözlerini hatırlattı.
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını açıklamıştı. Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını belirten Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" diye konuşmuştu. Bu açıklamadan sonra gözler dizide yer alan diğer oyunculara çevrilmişti.
'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Güllü' karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak geçtiğimiz aylarda itiraflarıyla dikkat çekmişti. "Oyunculuğa başlamadan önce Dalaman ve Marmaris gibi tatil beldelerinde otel ve restoran işletmeciliği yapıyordum. Daha önce oyunculukla ilgili bir düşüncem hiç olmamıştı." diyen Güllü Erhan, sözlerine şu şekilde devam etmişti.
"Necati (Şaşmaz) ve Raci (Şaşmaz) Bey ile çocukluktan beri tanışıyoruz. Aile dostluğumuz vardı. Beni ekibe dahil ettiler. Herhangi bir eğitimim olmamasına 3 bölümlük bir şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün.' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim. 3. bölümü geçtik ama ben hala senaryoya bakıyordum, 'ölecek miyim' diye... (Gülüyor) Gelen olumlu tepkiler sonrasında eksiklerimi kapatmak için oyunculuk eğitimi almaya başladım."
"Kurtlar Vadisi işlenmemiş konuları ele aldığı için çok sevildi. 2017'de tüp mide ameliyatı oldum, 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüm. Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi'ni kurdum. İnsanların yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyoruz. Hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler veriyoruz. Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Ben de deneyimlerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum."
Son olarak Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü en son halini paylaştı. 55 kilo vererek bambaşka biri olan ve Bakü'ye yerleşerek Türk Sanat Akademisi'ni kuran ünlü oyuncunun İstanbul'da da gayrimenkul firması bulunuyor.