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Haberler Magazin Bir de ikiz çocuk annesi! Seray Sever kırmızı bikinisiyle görüntülendi fiziğiyle parmak ısırttı! Seray'ın ikizlerle deniz keyfi

Bir de ikiz çocuk annesi! Seray Sever kırmızı bikinisiyle görüntülendi fiziğiyle parmak ısırttı! Seray'ın ikizlerle deniz keyfi

2022 Mayıs ayında ikizlerine kavuşan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, Alya ve Sofia adını verdiği kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı Hem hamilelik süreci hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncunun ikizleri geçtiğimiz günlerde 1 yaşını doldurmuştu. Günler sonra Seray Sever ve ikizleri deniz keyfinde görüntülendi. Sever, düzgün fiziğiyle adeta düşman çatlattı.

06.07.2023 13:23 - Son Güncelleme: 06.07.2023 13:23
Bir de ikiz çocuk annesi! Seray Sever kırmızı bikinisiyle görüntülendi fiziğiyle parmak ısırttı! Seray’ın ikizlerle deniz keyfi

Ünlü sunucu Seray Sever, 'Manda Yuvas'ı filmi setinde tanıştığı Eray Sünbül'e aşık oldu. Yaşanan birlikteliğin ardından Seray Sever ve Eray Sünbül evlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir de ikiz çocuk annesi! Seray Sever kırmızı bikinisiyle görüntülendi fiziğiyle parmak ısırttı! Seray’ın ikizlerle deniz keyfi

2022 Mayıs ayında doğum yapan Sever, Alya ve Sofia adını verdiği kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Bir de ikiz çocuk annesi! Seray Sever kırmızı bikinisiyle görüntülendi fiziğiyle parmak ısırttı! Seray’ın ikizlerle deniz keyfi

Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü oyuncunun ikizleri geçtiğimiz günlerde 1 yaşını doldurmuştu.

Bir de ikiz çocuk annesi! Seray Sever kırmızı bikinisiyle görüntülendi fiziğiyle parmak ısırttı! Seray’ın ikizlerle deniz keyfi

Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, ikizleriyle deniz keyfinde görüntülendi.

Bir de ikiz çocuk annesi! Seray Sever kırmızı bikinisiyle görüntülendi fiziğiyle parmak ısırttı! Seray’ın ikizlerle deniz keyfi

AİLESİYLE PLAJDA

Seray Sever, önceki gün Bodrum'da görüntülendi.

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