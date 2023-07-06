Bir de ikiz çocuk annesi! Seray Sever kırmızı bikinisiyle görüntülendi fiziğiyle parmak ısırttı! Seray'ın ikizlerle deniz keyfi
2022 Mayıs ayında ikizlerine kavuşan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, Alya ve Sofia adını verdiği kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı Hem hamilelik süreci hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncunun ikizleri geçtiğimiz günlerde 1 yaşını doldurmuştu. Günler sonra Seray Sever ve ikizleri deniz keyfinde görüntülendi. Sever, düzgün fiziğiyle adeta düşman çatlattı.
06.07.2023 13:23 - Son Güncelleme: 06.07.2023 13:23
Ünlü sunucu Seray Sever, 'Manda Yuvas'ı filmi setinde tanıştığı Eray Sünbül'e aşık oldu. Yaşanan birlikteliğin ardından Seray Sever ve Eray Sünbül evlendi.