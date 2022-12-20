Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ının son halini görenler şaştı kaldı bir deri bir kemik! Necati Şaşmaz’ın sözleri sonrası Erhan Ufak...

"Necati (Şaşmaz) ve Raci (Şaşmaz) Bey ile çocukluktan beri tanışıyoruz. Aile dostluğumuz vardı. Beni ekibe dahil ettiler. Herhangi bir eğitimim olmamasına 3 bölümlük bir şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün.' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim. 3. bölümü geçtik ama ben hala senaryoya bakıyordum, 'ölecek miyim' diye... (Gülüyor) Gelen olumlu tepkiler sonrasında eksiklerimi kapatmak için oyunculuk eğitimi almaya başladım."