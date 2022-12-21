'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diye isyan oğlu büyüdü koca adam oldu! Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş...
Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş herkesi şaşırttı. Karlı, oğluyla birlikte Zürih'e gitti. Kocaman bir adam olup annesinin boyuna yetişen Efe Furkan'ın annesine olan benzerliği dudak uçuklattı. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin çocukları...
44 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi. Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor. Songül Karlı, bir çocuk dünyaya getirdiği eşi Baykal Gümüş'ten 2008 yılında boşandı. Oğlu Efe Furkan ise annesinin boyunu geçti.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyordu. Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren Songül Karlı, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş herkesi şaşırttı. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin çocukları.