Kurtlar Vadisi’nin efsanesinin mezarına saplantılı hayran dadandı ’ilişkimiz vardı! Deva Tuncay’ın eşi isyan etti

(Takıntılı hayranının yaptığı photoshop)



Aynı kullanıcının mezar videolarını aşk dolu müziklerle paylaştığını tespit eden ünlü spiker, kullanıcının merhum kocası hakkında olmadık paylaşımları nedeniyle maddi ve manevi olarak zarara uğradığını belirterek, kimliği tespit edilecek kullanıcının cezalandırılmasının istedi.