Kurtlar Vadisi'nin efsanesinin mezarına saplantılı hayran dadandı 'ilişkimiz vardı! Deva Tuncay'ın eşi isyan etti
2003 yılında izleyici karşısına çıkan ve 4 sene süren Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı dizide DEve Tuncay karakterini canlandıran Osman Wöber, geçtiğimiz haziran ayında hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Osman Wöber'in takıntılı hayranı mezarına dadandı.
Kurtlar Vadisi'nde 'Deve Tuncay' karakteriyle tanınan ve geçen haziranda hayatını kaybeden ünlü oyuncu Osman Wöber'in takıntılı hayranı mezarına dadandı. İşte haberin detayları...
Sabah'ın haberine göre; 25 Haziran günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Osman Wöber'in karısı ünlü spiker Müge Wöber, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundu. Ünlü spiker, eşinin vefatından sonra bir sosyal medya kullanıcısının tacize varan eylemlerine maruz kaldığını iddia etti.
Osman Wöber'le sevgiliymiş gibi yayınladığı fotoğrafların altına mesajlar paylaşan kullanıcının, ünlü oyuncunun mezarı başına giderek eşyalar bıraktığını, özlem dolu sözler sark ettiğini ve mezarda tahribat yaptığını ileri sürdü.
(Takıntılı hayranının yaptığı photoshop)
Aynı kullanıcının mezar videolarını aşk dolu müziklerle paylaştığını tespit eden ünlü spiker, kullanıcının merhum kocası hakkında olmadık paylaşımları nedeniyle maddi ve manevi olarak zarara uğradığını belirterek, kimliği tespit edilecek kullanıcının cezalandırılmasının istedi.