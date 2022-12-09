Ünlü şarkıcı hadım edilecek! Reşit olmayan kişilere cinsel istismardan 13 yıl hapis yatacak! Cinsel suçuna kimyasal ceza
Dünya bu skandalı konuşuyor... Güney Kore'nin dünyaya mal olan K-Pop akımının en ünlü isimlerinden biri olan, eski EXO grubu üyesi Kris Wu'nun reşit olmayan kişiler cinsel istismardan 13 yıl hapis cezası alması günlerce konuşulmuştu. Kökeni Çin olan Kanadalı K-Pop yıldızı hakkında bu kez flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları...
09.12.2022 09:14 - Son Güncelleme: 09.12.2022 09:15
Güney Kore'nin dünyaya mal olan müzik akımı K-POP en önemli temsilcilerinden biri olan EXO grubunun eski üyesi Kris Wu hakkındaki skandalların ardı arkası kesilmiyor.
K-Pop'un en popüler gruplarından olan EXO'nun eski üyelerinden olan Kris Wu ise son dönemlerde korkunç bir skandalla manşetlerde yer alıyor.
Çinli-Kanadalı eski yıldız Kris Wu, geçtiğimiz sene reşit olmayan kişilere tecavüz ve cinsel saldırı suçuyla tutuklanmıştı.