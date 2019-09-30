Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Polat Alemdar'la ilgili şoke eden gerçek! Polat Alemdar'ın oğlu görenleri şaşkına çevirdi
Yayınlandığı dönemde ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Polat Alemdar... Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar kısa süre içerisinde çok sevildi. Dizinin bir çok isimde Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Gladio ve son olarak Kurtlar Vadisi Vatan sinema filmleri de en az dizi kadar beğenildi ve ilgi gördü. Diziseverler sosyal medyada Kurtlar Vadisi bitti mi? Kurtlar Vadisi yeniden çekilecek mi? Kurtlar Vadisi hangi kanalda yayınlanıyor sorularına yanıt ararken Necati Şaşmaz ile ilgili ortaya çıkan gerçek hayranlarını çok şaşırttı. İşte birçok hayranın ilk kez öğreneceği ve o çok şaşırtıcı gerçeğin detayları...
Kurtlar Vadisi'nin dizi ve sinema filmlerindeki Polat Alemdar karakteriyle ayrı bir hayran kitlesi oluşturan Necati Şaşmaz hakkındaki ortaya çıkan gerçek bir çok hayranını şaşırttı. Şaşmaz 2012 yılından Nagehan Kaşıkçı ile olan evliliğinden dünyaya geldiği Ali Nadir Şaşmaz objektiflerden uzak bir yaşam sürüyor. Başarılı oyuncu oğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinde paylaştı. Fotoğraf kısa süre içerisinde takipçiler tarafında beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu ve diğer ünlü isimlerin çocukları...