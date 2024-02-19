Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisiydi! Abuzer ile Erdal'ın son hali şaşırttı! 21 yıl sonra ilk kez...

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Kurtlar Vadisi'nin ardından pek çok efsane karakter izleyiciyle buluştu. Ancak Erdal ve Abuzer Kömürcü ikilisi, ayrı bir yere sahip. Sefa Zengin'in canlandırdığı Erdal ve Muhammed Cangören'in hayat verdiği Abuzer, dijital platformlarda hala en çok izlenen ve en çok gülünç bulunan sahneler arasında yer alıyor. İkili arasındaki mükemmel uyum yıllar sonra bile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.