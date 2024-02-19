5 yıllık evlilik! Hababam Sınıfı’nın Hürrem’i Perran Kutman’ın eski eşi bakın hangi Yeşilçam oyuncusu çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş...

'Köyden İndim Şehire', 'Salak Milyoner', 'Ne Olacak Şimdi', 'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor' gibi Türk sinemasının sevilen yapımlarında rol alan ve Hayat Bilgisi dizisiyle hafızalara kazınan Perran Kutman'ın hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. 1980 yılında evlendiği Koral Sarıtaş ile mutlu bir evlilik sürdüren Kutman'ın bir dönem Hababam Sınıfı Güle Güle'nin yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Perran Kutman'ın 5 yıllık eski eşi hangi Yeşilçam yıldızıymış...