5 yıllık evlilik! Hababam Sınıfı’nın Hürrem’i Perran Kutman’ın eski eşi bakın hangi Yeşilçam oyuncusu çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş...

'Köyden İndim Şehire', 'Salak Milyoner', 'Ne Olacak Şimdi', 'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor' gibi Türk sinemasının sevilen yapımlarında rol alan ve Hayat Bilgisi dizisiyle hafızalara kazınan Perran Kutman'ın hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. 1980 yılında evlendiği Koral Sarıtaş ile mutlu bir evlilik sürdüren Kutman'ın bir dönem Hababam Sınıfı Güle Güle'nin yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Perran Kutman'ın 5 yıllık eski eşi hangi Yeşilçam yıldızıymış...
Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı gibi yapımlarda rol alan ve Hayat Bilgisi dizisi ile hafızalara kazınan Perran Kutman'ın hayatı merak konusu oldu.
PERRAN KUTMAN KİMDİR?
1949 yılında Aksaray, İstanbul'da doğan sanatçı, ailesinin isteği üzerine konservatuvar okumuş, tiyatro bölümünden mezun oldu.
Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Hayat Bilgisi, Kızlar Yurdu, Canımın İçi birçok dizide de rol aldı.