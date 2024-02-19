Yaşar Alptekin’in camide verdiği vaaz ve son hali dikkat çekti! Podyumların aranan ismi maneviyata yönelip görücü usulü evlenmişti...

Kariyerine mankenlikle başlayan ve oyunculukla devam eden Yaşar Alptekin, uzun bir süre önce maneviyata yöneldi ve kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başladı. Bu süreçte görücü usulü evlenen Alptekin, açıklamalarıyla zaman zaman adından söz ettirdi. Ünlü isim şimdi ise Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde cemaate hayatındaki değişimden bahsederek anne-babanın hayır duasının önemine dikkat çekti ve o anlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Alptekin'in son hali de çok konuşuldu.