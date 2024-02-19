Yaşar Alptekin’in camide verdiği vaaz ve son hali dikkat çekti! Podyumların aranan ismi maneviyata yönelip görücü usulü evlenmişti...

Kariyerine mankenlikle başlayan ve oyunculukla devam eden Yaşar Alptekin, uzun bir süre önce maneviyata yöneldi ve kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başladı. Bu süreçte görücü usulü evlenen Alptekin, açıklamalarıyla zaman zaman adından söz ettirdi. Ünlü isim şimdi ise Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde cemaate hayatındaki değişimden bahsederek anne-babanın hayır duasının önemine dikkat çekti ve o anlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Alptekin'in son hali de çok konuşuldu.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan 61 yaşındaki Yaşar Alptekin maneviyata yönelmiş ve aradığı huzuru bulmuştu.
Geçmişi bir kenara bırakan usta oyuncu mütevazı bir hayat yaşamayı seçmişti. Geçen Haziran ayında görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile evlenen Alptekin, düğün haberleriyle de çok konuşulmuştu.
Ünlü isim şimdi ise Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde verdiği vaazla gündeme geldi. Cemaate hayatındaki değişimden bahseden ünlü isim, anne-babanın hayır duasının önemini anlattı.