Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey’inin son haline bakın o artık 79 yaşında! Yıllar sonra ortaya çıktı Altan Akışık'ı görenler: "Tanıyamadım bir an"

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, 2003 yılında ekrana geldi. O tarihten bugüne kadar rüzgar gibi esen ve adını unutturmayan diziden, birçok oyuncu gelip geçti.