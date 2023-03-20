Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey’inin son haline bakın o artık 79 yaşında! Yıllar sonra ortaya çıktı Altan Akışık'ı görenler: "Tanıyamadım bir an"
Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'inin son haline bakın o artık 79 yaşında! Yıllar sonra ortaya çıktı Altan Akışık'ı görenler, "Tanıyamadım bir an" , "Yıllar acımamış" yorumları yapıyor. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, 2003 yılında ekrana geldi ve ekranlarda fırtınalar estirdi. Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Doğu Eşrefoğlu karakteriyle hafızalarına kazınan Altan Akışık, yıllar sonra ortaya çıktı. Altan Akışık'ın son hali sevenlerini şaşırttı.
20.03.2023 15:09 - Son Güncelleme: 20.03.2023 15:18
Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'inin son haline bakın o artık 79 yaşında! Yıllar sonra ortaya çıktı Altan Akışık'ı görenler, "Tanıyamadım bir an" yorumları yaptı.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Doğu Eşrefoğlu rolüyle bilinen ünlü sanatçı Altan Akışık'ın son halini görenler, "Dizideki halinden eser kalmamış", "Yaşlanmışsın kral", "Vay be adam karizma dede olmuş" , "Tanıyamadım bir an" yorumlarında bulundu.
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, 2003 yılında ekrana geldi. O tarihten bugüne kadar rüzgar gibi esen ve adını unutturmayan diziden, birçok oyuncu gelip geçti.