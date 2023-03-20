Hadise yalısına taşınamıyor! Yeniköy’den 40 milyon TL’ye almıştı eski eşi Mehmet Dinçerler yeni hayatını kurarken Hadise...

BİR TÜRLÜ YERLEŞEMEDİ

Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra kendisine Yeniköy'de 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi satın alan ünlü popçu, tadilat için de 3 milyon TL'lik bütçe ayırmıştı. Ancak aradan geçen zamana rağmen, Hadise bir türlü evine yerleşemedi. Bunun nedeni ise hem yaşanan deprem felaketi hem de artan fiyatlardı.Dekorasyon konusunda birkaç detay daha ilave olarak isteyen Hadise'nin tadilata ödemesi gereken rakamın ise 3'ten 5 milyon TL'ye çıktığı söyleniyor.