Hadise yalısına taşınamıyor! Yeniköy'den 40 milyon TL’ye almıştı eski eşi Mehmet Dinçerler yeni hayatını kurarken Hadise...
Hadise yalısına taşınamıyor! Yeniköy'den 40 milyon TL'ye almıştı eski eşi Mehmet Dinçerler yeni hayatını kurarken Hadise'nin yeni evine taşınamadığı öğrenildi. 2022'nin en çok konuşulan olayı Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin 5 aylık evliliği ve sonrasında yaşananlardı. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye sahte yüzük taktığı iddia edilirken bir yandan da Hadise'nin, Ebru Gündeş'le evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları günlerce konuşulmuştu. Ayrılığın ardından her iki tarafta yeni hayatlarına alışıyor. Boşanma sürecinde maddi konularda anlaşmazlık iddialarıyla adından söz ettiren Mehmet Dinçerler iddialara göre Gayrettepe'de bir rezidanstan daire kiraladı. Hadise'nin ise 40 milyon TL'ye aldığı yalı dairesinin tadilatı bitmek bilmedi. Evin yenilenmesi için 3 milyon TL bütçe ayıran ünlü popçu, artan maliyet ve eklenen detaylarla bu rakamı 5 milyon TL'ye çıkarmak zorunda kaldı.
Hadise yalısına taşınamıyor! Yeniköy'den 40 milyon TL'ye almıştı eski eşi Mehmet Dinçerler yeni hayatını kurarken Hadise yeni evinde yeni düzenine geçemedi.
5 aylık evlilik hakkında ortaya atılmadık iddia kalmadı. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye sahte yüzük aldığı, psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi.
Hadise'nin ise Ebru Gündeş'le evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı, bu aşkın ifşa olması nedeniyle üstünü kapatmak için evlendiği iddiaları günlerce konuşuldu. Boşanmanın ardından her iki taraf kendi hayatlarını kurdular.
Asrın felaketinin ardından elini taşın altına koyan ünlülerden biri olan Hadise, birçok şarkıcının aksine sahnelere de henüz geri dönmedi. Hadise, bir yandan da geçtiğimiz yıl sonunda aldığı yalı dairesinin tadilatıyla uğraşıyor.
BİR TÜRLÜ YERLEŞEMEDİ
Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra kendisine Yeniköy'de 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi satın alan ünlü popçu, tadilat için de 3 milyon TL'lik bütçe ayırmıştı. Ancak aradan geçen zamana rağmen, Hadise bir türlü evine yerleşemedi. Bunun nedeni ise hem yaşanan deprem felaketi hem de artan fiyatlardı.Dekorasyon konusunda birkaç detay daha ilave olarak isteyen Hadise'nin tadilata ödemesi gereken rakamın ise 3'ten 5 milyon TL'ye çıktığı söyleniyor.