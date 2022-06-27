Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber'e veda! Salon boş kaldı
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda eden Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı ünlü oyuncu Osman Wöber için, Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Babasına veda eden kızı Irmak Wöber, " Babamla artık anılarda birlikte olacağız" dedi. Salonun boş kalması ise gözlerden kaçmadı.
Kurtlar Vadisi dizisinde "Deve Tuncay" karakteriyle geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Osman Wöber geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata veda etmişti. Usta oyuncu için ilk tören Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlendi.
Törene Wöber'in eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber'in yanı sıra ünlü oyuncular Zafer Algöz, Hidayet Erdinç, Deniz Tansel Öngel, Kemal Topal, Galip Erdal ve sanat camiasından pek çok isim katıldı. Konuşmalarla başlayan tören, saygı yürüyüşüyle sona erdi. Usta oyuncu, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na toprağa verilecek.
"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİM"
Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Osman Wöber'in acılı eşi Müge Wöber, "Her insanın adının önünde sıfatlar vardır. Bu sıfatlar bizi belirler. Her zaman söylüyorum. Osman vicdanlıydı, şefkatliydi, asildi, dürüsttü, cesurdu. Her şeyden önemli çok ölçülü bir adamdı.
"BABAMLA ARTIK ANILARDA BERABER OLACAĞIZ"
Babasına veda eden Irmak Wöber, "Çok üzgünüz, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten kelimeleri bir araya getiremiyorum.