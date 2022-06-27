Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncay’ı Osman Wöber’e veda! Salon boş kaldı

"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Osman Wöber'in acılı eşi Müge Wöber, "Her insanın adının önünde sıfatlar vardır. Bu sıfatlar bizi belirler. Her zaman söylüyorum. Osman vicdanlıydı, şefkatliydi, asildi, dürüsttü, cesurdu. Her şeyden önemli çok ölçülü bir adamdı.