Ceylan'ın gözden dilden uzak yaşayan oğlu görenleri şoke etti 'tıpkı annesinin estetiksiz hali' İşte Ceylan'ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi
Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 47 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle kendini baştan yarattı. Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren ünlü türkücü, son paylaşımıyla gündem oldu. Ceylan'ın kızı Melodi'de değişimi ile tanınırken bir de oğlu olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Ceylan'ın kızı Melodi ve sır gibi sakladığı oğlu Yiğitcan Gürgen...
Sık sık imaj yenileyen ve özel hayatıyla gündeme gelen Ceylan çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı. 47 yaşında olan ünlü türkücü, paylaşımının altına, 'Ayakta duracak halim yokken ayakta duracak nedenlerim var benim. Çünkü ben bir anneyim… Canım oğlum ve kızım sizi çok seviyorum ellerimiz hiç ayrılmasın inşallah.' mesajını yazdı.
Zaza asıllı olduğu bilinen ünlü sanatçı Türk halk müziği ve arabesk müziğinin tanınan ismi Ceylan, estetik haberleriyle gündemde yer alınca hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Ceylan hakkında araştırma yapanlar kızını görünce neye uğradığını şaşırdı. Kızı da şarkıcılık yapan Ceylan'ın değişimi kızına da yansımış.
Türkiye onu Küçük Ceylan olarak tanıdı. Bugün 46 yaşında olan Ceylan bu ömre 4 evlilik sığdırdı. Ceylan'ın ilk eşi ve kızı Melodi'nin babası kuzeniydi. Eşlerinden biri de İbrahim Tatlıses'in oğlu. Ceylan'ın üçüncü eşi türkücü, son eşi ise galericiydi. 2 cocuğu olan Ceylan'ın oğlu ise evlilik dışı dünyaya geldi.