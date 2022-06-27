Ceylan’ın gözden dilden uzak yaşayan oğlu görenleri şoke etti ’tıpkı annesinin estetiksiz hali’ İşte Ceylan’ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi

Sık sık imaj yenileyen ve özel hayatıyla gündeme gelen Ceylan çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı. 47 yaşında olan ünlü türkücü, paylaşımının altına, 'Ayakta duracak halim yokken ayakta duracak nedenlerim var benim. Çünkü ben bir anneyim… Canım oğlum ve kızım sizi çok seviyorum ellerimiz hiç ayrılmasın inşallah.' mesajını yazdı.