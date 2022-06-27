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Haberler Magazin Ceylan'ın gözden dilden uzak yaşayan oğlu görenleri şoke etti 'tıpkı annesinin estetiksiz hali' İşte Ceylan'ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi

Ceylan'ın gözden dilden uzak yaşayan oğlu görenleri şoke etti 'tıpkı annesinin estetiksiz hali' İşte Ceylan'ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi

Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 47 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle kendini baştan yarattı. Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren ünlü türkücü, son paylaşımıyla gündem oldu. Ceylan'ın kızı Melodi'de değişimi ile tanınırken bir de oğlu olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Ceylan'ın kızı Melodi ve sır gibi sakladığı oğlu Yiğitcan Gürgen...

27.06.2022 14:37 - Son Güncelleme: 27.06.2022 14:37
Ceylan’ın gözden dilden uzak yaşayan oğlu görenleri şoke etti ’tıpkı annesinin estetiksiz hali’ İşte Ceylan’ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi

Şarkıcılık kariyerine 80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak başlayan Ceylan Avcı, artık tanınmaz halde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ceylan’ın gözden dilden uzak yaşayan oğlu görenleri şoke etti ’tıpkı annesinin estetiksiz hali’ İşte Ceylan’ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi

Sık sık imaj yenileyen ve özel hayatıyla gündeme gelen Ceylan çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı. 47 yaşında olan ünlü türkücü, paylaşımının altına, 'Ayakta duracak halim yokken ayakta duracak nedenlerim var benim. Çünkü ben bir anneyim… Canım oğlum ve kızım sizi çok seviyorum ellerimiz hiç ayrılmasın inşallah.' mesajını yazdı.

Ceylan’ın gözden dilden uzak yaşayan oğlu görenleri şoke etti ’tıpkı annesinin estetiksiz hali’ İşte Ceylan’ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi

Zaza asıllı olduğu bilinen ünlü sanatçı Türk halk müziği ve arabesk müziğinin tanınan ismi Ceylan, estetik haberleriyle gündemde yer alınca hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Ceylan hakkında araştırma yapanlar kızını görünce neye uğradığını şaşırdı. Kızı da şarkıcılık yapan Ceylan'ın değişimi kızına da yansımış.

Ceylan’ın gözden dilden uzak yaşayan oğlu görenleri şoke etti ’tıpkı annesinin estetiksiz hali’ İşte Ceylan’ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi

Türkiye onu Küçük Ceylan olarak tanıdı. Bugün 46 yaşında olan Ceylan bu ömre 4 evlilik sığdırdı. Ceylan'ın ilk eşi ve kızı Melodi'nin babası kuzeniydi. Eşlerinden biri de İbrahim Tatlıses'in oğlu. Ceylan'ın üçüncü eşi türkücü, son eşi ise galericiydi. 2 cocuğu olan Ceylan'ın oğlu ise evlilik dışı dünyaya geldi.

Ceylan’ın gözden dilden uzak yaşayan oğlu görenleri şoke etti ’tıpkı annesinin estetiksiz hali’ İşte Ceylan’ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi

CEYLAN'IN SON HALİ

Evlililikleri kadar estetikleri ile bilinen Ceylan, son yaptırdığı operasyonla kendini bambaşka bir hale getirdi. O eski halinden eser kalmazken, takipçileri onun yeni halini Elçin Sangu'ya benzetti. İşte şarkıcı Ceylan'ın son hali ve mazisindeki evlilikleri:

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