Ceyda Düvenci tatil dönüşü imajını yeniledi! Resmen çılgınlık

Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra Güçlü Mete yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci bir süredir yurt dışında tatildeydi. Son pozlarında sevgilisine teşekkür eden Düvenci tatil dönüşü imajıyla dikkat çekti.
Oğlunun babası Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Ceyda Düvenci, kısa bir süre önce Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.
Son dönemlerde eski eşi Bülent Şakrak tarafından ihanete uğradığı yönündeki haberlerle gündeme gelen oyuncu, bu kez oğlu Ali ile çıktığı tatille adından söz ettirdi.
Oğlu Ali ile Kenya ve Tanzanya'ya giden Düvenci, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmedi.