Ceyda Düvenci tatil dönüşü imajını yeniledi! Resmen çılgınlık

Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra Güçlü Mete yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci bir süredir yurt dışında tatildeydi. Son pozlarında sevgilisine teşekkür eden Düvenci tatil dönüşü imajıyla dikkat çekti.