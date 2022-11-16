Kurtlar Vadisi'nin Canan'ı, Elif'in dostu Polat'ın falcısıydı! Astrolog olan Hande Kazanova'nın son haline bakın: "Yıllar iyice güzelleştirmiş"
Kurtlar Vadisi'nin Canan'ı, Elif'in dostu Polat'ın falcısıydı! Astrolog olan Hande Kazanova'nın son hali sosyal medya gündeminde. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, 2003 yılında ekrana geldi. Geçtiğimiz gün Necati Şaşmaz'dan gelen 'Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor' açıklamasıyla Kurtlar Vadisi oyuncuları da gündemde yerini aldı. Vadi oyuncularının son halleri merak konusu olurken dizide Canan Çavan karakterine hayat veren Hande Kazanova'nın son hali ve yeni mesleği dikkat çekti. Hande Kazanova'yı görenler, "Yıllar iyice güzelleştirmiş" yorumları yaptı.
"YILLAR İYİCE GÜZELLEŞTİRMİŞ"
Kurtlar Vadisi'nin Canan'ı, Elif'in dostu Polat'ın falcısıydı! Astrolog olan Hande Kazanova'nın son haline bakın! Görenler, "Yıllar iyice güzelleştirmiş" yorumları yapıyor.
KURTLAR VADİSİ YENİDEN BAŞLIYOR...
Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'dan önceki gün bomba açıklamalar geldi. Kurtlar Vadisi'nde uzun dönem fırtına gibi esen usta oyuncu Necati Şaşmaz, TRT Müzik'te yayınlanan "Mazhar Alanson ile…" programına konuk oldu. Burada önemli açıklamalar yapan ve Kurtlar Vadisi sevenleri heyecanlandıran mesajlar veren Şaşmaz dizinin yeniden hayata geçeceğini bildirdi.
Ünlü oyuncu Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti." ifadelerine yer verdi. "Kurtlar Vadisi çok değerli ancak çok yorucu bir işti" diyen Necati Şaşmaz, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" açıklamasını yaptı.
KURTLAR VADİSİ YENİ BÖLÜMLERİYLE NE ZAMAN BAŞLAYCAK?
Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin başlayacağı muhtemel tarihi ise, "Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" sözleriyle ilan etti. Necati Şaşmaz'ın açıklamalarının ardından Kurtlar Vadisi oyuncularının değişimleri merak konusu oldu.
aşrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, 2003 yılında ekrana geldi. O tarihten bugüne kadar rüzgar gibi esen ve adını unutturmayan diziden, birçok oyuncu gelip geçti.