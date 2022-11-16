Kurtlar Vadisi'nin Canan'ı, Elif'in dostu Polat'ın falcısıydı! Astrolog olan Hande Kazanova'nın son haline bakın: "Yıllar iyice güzelleştirmiş"

Ünlü oyuncu Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti." ifadelerine yer verdi. "Kurtlar Vadisi çok değerli ancak çok yorucu bir işti" diyen Necati Şaşmaz, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" açıklamasını yaptı.