Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si ve Kutu Bebek Ebrar'ına bakın! Biri 11 diğeri ise 9 yaşında görenler: "Vay be kocaman olmuşsunuz"
Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si ve Kutu Bebek Ebrar'ına bakın! Biri 11 diğeri ise 9 yaşında... Ebrar Demirbilek ve Efe Koçyiğit'in son halini görenler gözlerine inanamıyor, "Vay be kocaman olmuşsunuz" yorumları yapıyor. 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyordu. Çitos Efe, Kutu Bebek, Çakıl Bebek... Bu isimler tanıdık geldi mi? Zekası ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Ebrar Demirbilek şimdilerde 9 yaşında. Kiloları ve danslarıyla hafızalara kazınan Efe Koçyiğit ise 11 yaşında. İşte son halleriyle şaşırtan bir dönemin çocuk yıldızları...
"VAY BE KOCAMAN OLMUŞSUNUZ"
Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si ve Kutu Bebek Ebrar'ına bakın! Biri 11 diğeri ise 9 yaşında görenler, "Vay be kocaman olmuşsunuz" yorumları yapıyor.
22 Eylül 2019 yılında final yaparak ekrana veda eden Çocuktan Al Haberi programın konsepti, 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerliyordu. Ailelerin sevdiği programlar arasında yer alan Çocuktan Al Haberi'nde bazı çocuklar cevapları ve sempatiklikleriyle öne çıktı.
2016 yılında yeniden ekrana gelen programın dünyalar tatlısı yarışmacısı Ebrar Demirbilek, yalnızca güzelliğiyle değil, akıl dolu yanıtlarıyla da gönüllere taht kurmuştu.
Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken 2013 doğumlu Ebrar Demirbilek şimdilerde birçok projede yer alıyor. Ekranlara veda etmeyen Ebrar'ı görenler güzelliğine hayran kalıyor.