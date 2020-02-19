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Kurtlar Vadisi'nin büyük sırrı! Kurtlar Vadisi dizisini unutulmaz yapan detay nedir?

Kurtlar Vadisi'nin büyük sırrı! Kurtlar Vadisi dizisini unutulmaz yapan detay nedir? 15 Ocak 2003'te Osman Sınav önderliğinde yayına başlayan Kurtlar Vadisi dizisi, dizinin bitmesine ve aradan geçen 17 yıla rağmen hala fenomenliğini korumaya ve izlenmeye devam ediyor. Peki, başarılı bir prodüksiyon çalışmasıyla seyirciyle buluşan Kutlar Vadisi'nin bu kadar tutmasının sebebi neydi? Kurtlar Vadisi dizisini unutulmaz yapan detaylar nelerdir? Oyuncu kadrosunun yanı sıra hikâyesindeki samimiyet de insanları çekiyordu. Ömer Baba, Çapsız Abidin, Güllü Erhan, Deli Hikmet, Seyfo Dayı gibi isimler her an karşılaşabileceğimiz isimler gibi geliyordu.

19.02.2020 12:08 - Son Güncelleme: 19.02.2020 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





