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Kurtlar Vadisi'nin büyük sırrı! Kurtlar Vadisi dizisini unutulmaz yapan detay nedir?

Kurtlar Vadisi'nin büyük sırrı! Kurtlar Vadisi dizisini unutulmaz yapan detay nedir? 15 Ocak 2003'te Osman Sınav önderliğinde yayına başlayan Kurtlar Vadisi dizisi, dizinin bitmesine ve aradan geçen 17 yıla rağmen hala fenomenliğini korumaya ve izlenmeye devam ediyor. Peki, başarılı bir prodüksiyon çalışmasıyla seyirciyle buluşan Kutlar Vadisi'nin bu kadar tutmasının sebebi neydi? Kurtlar Vadisi dizisini unutulmaz yapan detaylar nelerdir? Oyuncu kadrosunun yanı sıra hikâyesindeki samimiyet de insanları çekiyordu. Ömer Baba, Çapsız Abidin, Güllü Erhan, Deli Hikmet, Seyfo Dayı gibi isimler her an karşılaşabileceğimiz isimler gibi geliyordu.

19.02.2020 12:08 - Son Güncelleme: 19.02.2020 12:08
Kurtlar Vadisi dizisini unutulmaz yapan detay nedir? İşte Kurtlar Vadisi'nin sırrı!

15 Ocak 2003'te Osman Sınav önderliğinde yayına başlayan Kurtlar Vadisi dizisi, dizinin bitmesine ve aradan geçen 17 yıla rağmen hala fenomenliğini korumaya ve izlenmeye devam ediyor. Peki, başarılı bir prodüksiyon çalışmasıyla seyirciyle buluşan Kutlar Vadisi'nin bu kadar tutmasının sebebi neydi? Kurtlar Vadisi dizisini unutulmaz yapan detaylar nelerdir? Detaylar haberimizde...

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Kurtlar Vadisi dizisini unutulmaz yapan detay nedir? İşte Kurtlar Vadisi'nin sırrı!

Güçlü kadro

Kurtlar Vadisi'nin bu kadar tutmasının asıl sebebi güçlü kadrosuydu. Kurtlar Konseyi'nin üyeleri devlet tiyatrolarının başarılı isimleriydi. İstemi Betil, Zafer Ergin, Baykal Saran gibi efsane isimleri aynı kadronun içerisindeydi. Sadece konseyde değil Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Özgü Namal gibi isimler de kadronun güçlü olmasına fayda sağladı.

Kurtlar Vadisi dizisini unutulmaz yapan detay nedir? İşte Kurtlar Vadisi'nin sırrı!

Derin ilişki ağı

Evet, başlarken de dediği gibi; Bu bir mafya dizisiydi. Karanlık ilişkileri, yukarıdan aşağıya uzanan hiyerarşiyi, güç savaşlarını, dengeleri çok iyi bir şekilde anlatıyordu. Tabii salt olarak dizide şiddet görmek istemiyorsanız.

Kurtlar Vadisi dizisini unutulmaz yapan detay nedir? İşte Kurtlar Vadisi'nin sırrı!

Unutulmaz hikaye

Kurtlar Vadisi mafya dizisi olmasının yanı sıra bir aşk hikâyesini de barındırıyordu. İlk üç bölümde Ali – Elif aşkından sonra, kavuşamayan Polat – Elif'i izledik.

Kurtlar Vadisi dizisini unutulmaz yapan detay nedir? İşte Kurtlar Vadisi'nin sırrı!

Samimi karakterter

Oyuncu kadrosunun yanı sıra hikâyesindeki samimiyet de insanları çekiyordu. Ömer Baba, Çapsız Abidin, Güllü Erhan, Deli Hikmet, Seyfo Dayı gibi isimler her an karşılaşabileceğimiz isimler gibi geliyordu bize.

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