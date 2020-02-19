Güzelliğin sana yeter! Fahriye Evcen'in son görüntüsü görenleri şaşırttı!

Fahriye Evcen makyajsız hali ile herkesi kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oyuncu eşi Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı dünyaya getirmek için aldığı kilolarla eleştirilere maruz kalmış ancak yapılan çirkin yorumlara anneliği ile cevap vermeyi tercih etmişti. Doğru da yaptı. Aldığı kiloları kısa sürede veren Fahriye Evcen'in sosyal medya paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. Fahriye Evcen Özçivit, 4 Haziran 1986 yılında Solingen Almanya'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.