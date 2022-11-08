Kurtlar Vadisi'nin azılı suçlusu Erdal'dı! Sefa Zengin'i siz bir de yıllar sonra görün! Kurtlar Vadisi'nin Zürriyetsiz Erdal'ı...
2003 yılında izleyici karşısına çıkan ve 4 sene süren Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı dizide Erdal karakterini canlandıran Sefa Zengin'in son hali merak edildi. Dizide adeta bir suç makinesi olan Erdal karakterini canlandıran usta oyuncu Sefa Zengin ve diğer Kurtlar Vadisi oyuncularının son haline gelin birlikte bakalım.
08.11.2022 12:09 - Son Güncelleme: 08.11.2022 12:09
Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan ve kadrosunda Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularının son halleri merak konusu oluyor.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Erdal' karakteriyle hafızalara kazınan Sefa Zengin son haliyle dikkat çekti. Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu uzun süredir tiyatro yapıyor.