Gerçek hikaye itirafı şoke etmişti! Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Yalı Çapkını isyanı! 'Her şeyin bedeli var'
Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinin mucidi Gülseren Budayıcıoğlu sonunda isyan etti. Daha önce yaptığı açıklamada dizinin gerçek hikayeden aktarıldığını belirtmişti. Budayıcıoğlu, aylardır kendisine gelen tepkiler üzerine 'Üzülüyorum' dedi. Uzun bir açıklama yapan ünlü psikiyatr, ''Kimsenin sırrını asla ifşa etmedim. Hasta dosyalarının başkaları tarafından görülmemesi, okunmaması için azami dikkat sarf ettim. Gerçek hikâyeleri, onları kimsenin tanımayacağı şekle getirip öyle yazdım. Buna çok özen gösterdim. Önemli olan hikâyenin özüydü, verdiği mesajdı, bunu kimin yaşadığı önemli değildi zaten ama yaşananlar gerçekti. Bugüne kadar tek bir hastam bundan rahatsız olmadığı gibi, bana o kadar çok güvendiler ki, yazdığıma değil, en çok yazmadığıma kızdılar.'' dedi. İşte detaylar...
Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir ve son olarak Yalı Çapkını dizisinin yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, 'Bugün sizlerle biraz dertleşmek istiyorum.' diyerek köşe yazısında hasta dosyalarından senaryo yazdığına yönelik söylemler hakkında açıklama yaptı.
İlk olarak 2019 yılında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizisinin konusu, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı romanında yer alan gerçek bir hikayeden alındı. Travmatik hikayeleri tüm gerçekliğiyle kaleme alan Budayıcıoğlu, bu dizide çocukken birçok zorlukla karşılaşan, büyük hayat mücadeleleri veren Mehdi ve Zeynep'in aşk hikayesini izleyiciye aktardı.
Daha sonra 2020 yılında Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, çok okunan ve diziye dönüşüp reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinin konusu ile ilgili de şöyle konuşmuştu;
''Gerçek hikayede de Nalan masal prensesi gibiydi. Nalan sanki cam bir fanusta yetiştirilmiş gibiydi. Yaşadığı onca acıyı doğal kabul ediyordu çünkü başka türlüsünü hiç yaşamamıştı ki. Ailesinin ondan gizlediği önemli sırlar vardı. Sanırım Nalan karakterini hepimiz çok seveceğiz. ''