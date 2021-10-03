Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'inin gerçek mesleği bakın ne çıktı! Kenan Çoban hayranlarını şaşırttı duyan inanamadı meğer...
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'inin gerçek mesleği bakın ne çıktı! Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Abdülhey karakteri ile hafızlara kazınan Kenan Çoban'ın gerçek mesleği ortaya çıktı. Son olarak atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yer alan Çoban'ın asın mesleği nereden nereye gelmiş" dedirtti. İşte Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği...
03.10.2021 23:42
- Son Güncelleme: 03.10.2021 23:42
Ünlü oyuncu Kenan Çoban, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Abdülhey karakteri ile hafızlara kazınmıştı.
22 Ocak 1975'te Elazığ'da dünyaya gelen Kenan Çoban'ın gerçek mesleği ortaya çıktı. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Çoban'ın asıl mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.