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Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'inin gerçek mesleği bakın ne çıktı! Kenan Çoban hayranlarını şaşırttı duyan inanamadı meğer...

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'inin gerçek mesleği bakın ne çıktı! Kenan Çoban hayranlarını şaşırttı duyan inanamadı meğer...

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'inin gerçek mesleği bakın ne çıktı! Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Abdülhey karakteri ile hafızlara kazınan Kenan Çoban'ın gerçek mesleği ortaya çıktı. Son olarak atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yer alan Çoban'ın asın mesleği nereden nereye gelmiş" dedirtti. İşte Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği...

03.10.2021 23:42 - Son Güncelleme: 03.10.2021 23:42
Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’inin gerçek mesleği bakın ne çıktı! Kenan Çoban hayranlarını şaşırttı duyan inanamadı meğer...

Ünlü oyuncu Kenan Çoban, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Abdülhey karakteri ile hafızlara kazınmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’inin gerçek mesleği bakın ne çıktı! Kenan Çoban hayranlarını şaşırttı duyan inanamadı meğer...

Polat Alemdar'ın Memati'den sonra en çok güvendiği adamı Abdülhey'i canlandıran Çoban, son olarak ise atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yer almıştı.

Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’inin gerçek mesleği bakın ne çıktı! Kenan Çoban hayranlarını şaşırttı duyan inanamadı meğer...

22 Ocak 1975'te Elazığ'da dünyaya gelen Kenan Çoban'ın gerçek mesleği ortaya çıktı. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Çoban'ın asıl mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’inin gerçek mesleği bakın ne çıktı! Kenan Çoban hayranlarını şaşırttı duyan inanamadı meğer...

İşte başta Kenan Çoban olmak üzere ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’inin gerçek mesleği bakın ne çıktı! Kenan Çoban hayranlarını şaşırttı duyan inanamadı meğer...

BURAK ÖZÇİVİT

Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi aldı. Burak Özçivit'in sanat hayatı ise babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı.

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