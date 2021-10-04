Yılan Hikayesi'nin Komiser Başak'ı Betül Şahin’in son haline bakın! ‘Yıllara meydan okuyor’ dedirtti gören dönüp bir daha baktı
Yılan Hikayesi'nin Komiser Başak'ı Betül Şahin'in son haline bakın! Bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde Başak Komiser'i canlandıran Betül Şahin'in son halini gören şaştı kaldı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Şahin, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun son halini görenler dönüp bir daha bakarken "Yıllara meydan okuyor", "Genç kızlara taş çıkartır" gibi yorumlarda bulundu. İşte Yılan Hikayesi'nin komiser Başak'ı Betül Şahin'in son hali...
04.10.2021 00:16
- Son Güncelleme: 04.10.2021 00:16
Betül Şahin, bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı Başak Komiser karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Betül Şahin'in son halini gören şaştı kaldı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Şahin, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.
İşte Yılan Hikayesi'nin komiser Başak'ı Betül Şahin başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...