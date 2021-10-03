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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral havuz başında verdiği pozlarla sosyal medyayı yıktı geçti! Ortalık yandı kavruldu

Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral havuz başında verdiği pozlarla sosyal medyayı yıktı geçti! Ortalık yandı kavruldu

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hande Soral, canlandırdığı Ümit karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Oyunculuk performansı ile hayranlarından tam not alan Soral, bu kez sosyal medya paylaşımıyla kendine hayran bıraktı. Güzel oyuncu, siyah bikinisi ile havuz başında verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, beğeni yağmuruna tutuldu. Güzelliğiyle göz kamaştıran Soral, adeta sosyal medyayı yıktı geçti. İşte Hande Soral'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...

03.10.2021 23:03 - Son Güncelleme: 03.10.2021 23:03
Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral havuz başında verdiği pozlarla sosyal medyayı yıktı geçti! Ortalık yandı kavruldu

Ünlü oyuncu Hande Soral, atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral havuz başında verdiği pozlarla sosyal medyayı yıktı geçti! Ortalık yandı kavruldu

Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Soral, bu kez güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral havuz başında verdiği pozlarla sosyal medyayı yıktı geçti! Ortalık yandı kavruldu

Hande Soral, siyah bikinisi ile havuz başında verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral havuz başında verdiği pozlarla sosyal medyayı yıktı geçti! Ortalık yandı kavruldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım binlerce beğeni alırken Soral güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral havuz başında verdiği pozlarla sosyal medyayı yıktı geçti! Ortalık yandı kavruldu

Takipçiler, Hande Soral'a "Gözlerimi alamıyorum", "Çok güzel", "Bayıldım" gibi yorumlarda bulundu.

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