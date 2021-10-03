Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral havuz başında verdiği pozlarla sosyal medyayı yıktı geçti! Ortalık yandı kavruldu
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hande Soral, canlandırdığı Ümit karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Oyunculuk performansı ile hayranlarından tam not alan Soral, bu kez sosyal medya paylaşımıyla kendine hayran bıraktı. Güzel oyuncu, siyah bikinisi ile havuz başında verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, beğeni yağmuruna tutuldu. Güzelliğiyle göz kamaştıran Soral, adeta sosyal medyayı yıktı geçti. İşte Hande Soral'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
03.10.2021 23:03
- Son Güncelleme: 03.10.2021 23:03
Ünlü oyuncu Hande Soral, atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
Hande Soral, siyah bikinisi ile havuz başında verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.