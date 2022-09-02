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Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın kendi gözünden bile sakındığı oğluna bakın! Babasının hık demiş burnundan düşmüş

Bu kadar benzerlik olamaz! Kadrosunda Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun ve Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Abdülhey karakteriyle büyük beğeni toplayan Kenan Çoban, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer almış ve performansıyla yine kendine hayran bırakmıştı. Oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen ve ekrana döneceği ortaya çıkan Çoban, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, oğlu ile çekildiği kareyi sosyal medya hebasından paylaştı. Baba-oğlun benzerliği şoke ederken Çoban'ın takipçileri "Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş" gibi yorumlarda bulundu. İşte Kenan Çoban'ın gözünden sakındığı biricik oğlu...

02.09.2022 10:06 - Son Güncelleme: 02.09.2022 10:06
Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban’ın kendi gözünden bile sakındığı oğluna bakın! Babasının hık demiş burnundan düşmüş

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Abdülhey karakteri ile izleyici karşısına çıkan Kenan Çoban, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yer almıştı.

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Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban’ın kendi gözünden bile sakındığı oğluna bakın! Babasının hık demiş burnundan düşmüş

Oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren Çoban, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban’ın kendi gözünden bile sakındığı oğluna bakın! Babasının hık demiş burnundan düşmüş

Kenan Çoban, oğlu ile çekildiği kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban’ın kendi gözünden bile sakındığı oğluna bakın! Babasının hık demiş burnundan düşmüş

Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımda oğlunun ünlü oyuncuya benzerliği dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban’ın kendi gözünden bile sakındığı oğluna bakın! Babasının hık demiş burnundan düşmüş

"ÇOCUK DİREKT ABDÜLHEY OLARAK DOĞMUŞ"
Baba-oğlun benzerliği şoke ederken Çoban'ın takipçileri "Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş" gibi yorumlarda bulundu.

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