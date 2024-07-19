Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban’ın gözünden sakındığı oğluna bakın! Resmen aynı kişiler! "Bu benzerlik şaka mı..."

Türk televizyon dünyasının efsane yapımlarından biri olan "Kurtlar Vadisi" dizisindeki Abdülhey karakteriyle hafızalarda iz bırakan Kenan Çoban, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Usta oyuncu, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki başarılı performansıyla da geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Kenan Çoban, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında oğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğraf, baba ve oğul arasındaki çarpıcı benzerlik nedeniyle büyük ilgi gördü. Takipçileri, paylaşımın altına "Benzerliğiniz şak mı?" ve "Abi, aynı kişisiniz resmen" gibi yorumlar yaparak şaşkınlıklarını dile getirdi.
Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Abdülhey karakteri ile izleyici karşısına çıkan Kenan Çoban, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ve Mehmed: Fetihler Sultanı isimli dizierde de yer alarak büyük beğeni topladı.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda oğlu ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Baba-oğlun benzerliği şoke ederken, Çoban'ın takipçileri "Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş" ve "Benzerliğiniz şaka mı" gibi yorumlarda bulundu.