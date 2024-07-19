Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban’ın gözünden sakındığı oğluna bakın! Resmen aynı kişiler! "Bu benzerlik şaka mı..."

Türk televizyon dünyasının efsane yapımlarından biri olan "Kurtlar Vadisi" dizisindeki Abdülhey karakteriyle hafızalarda iz bırakan Kenan Çoban, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Usta oyuncu, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki başarılı performansıyla da geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Kenan Çoban, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında oğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğraf, baba ve oğul arasındaki çarpıcı benzerlik nedeniyle büyük ilgi gördü. Takipçileri, paylaşımın altına "Benzerliğiniz şak mı?" ve "Abi, aynı kişisiniz resmen" gibi yorumlar yaparak şaşkınlıklarını dile getirdi.