Güldüren paylaşım: Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizleriyle birlikte tatilde! İbrahim Tatlıses'in torunları böyle eğlendi...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir, anne Yasemin Şefkatli ile birlikte evde geçirdikleri eğlenceli anlarla yine ilgi odağı olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda yüzleri ilk defa görülen ikizler, neşeli halleriyle herkesi güldürdü. Tatlıses ailesinin en minik üyeleri şimdilerde anne ve babası ile tatile gitti. Güzel anne Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli tatil paylaşımlarında bulundu. Bugün de İdo Tatlıses, paylaşımda bulundu. İşte o anlar...
Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına almıştı.
Minik İbrahim Ayel'in kalbinde yaşadığı sorun aileyi korkutmuş geçirdiği ameliyat sonrası bebekleri sağlığına kavuşmuştu.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir, anne Yasemin Şefkatli ile birlikte evde geçirdikleri eğlenceli anlarla ilgi odağı oldu.
"BEN DAHA İYİ POZ VERİYORUM"
Bugün paylaşım yapan İdo Tatlıses, oğluyla bir fotoğrafının altına, "Ben daha iyi poz veriyorum" şeklinde eğlenceli bir paylaşım yaptı.