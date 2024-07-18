Güldüren paylaşım: Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizleriyle birlikte tatilde! İbrahim Tatlıses'in torunları böyle eğlendi...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir, anne Yasemin Şefkatli ile birlikte evde geçirdikleri eğlenceli anlarla yine ilgi odağı olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda yüzleri ilk defa görülen ikizler, neşeli halleriyle herkesi güldürdü. Tatlıses ailesinin en minik üyeleri şimdilerde anne ve babası ile tatile gitti. Güzel anne Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli tatil paylaşımlarında bulundu. Bugün de İdo Tatlıses, paylaşımda bulundu. İşte o anlar...