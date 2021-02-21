Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Eşkıya'nın Fahri babasıydı... Kenan Çoban'ın eşi ve oğluna bakın! 'Ailece benziyorlar'
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Eşkıya'nın Fahri babasıydı... Kenan Çoban'ın eşi ve oğlunu görenler 'Ailece benziyorlar' diyor! Atv'nin efsane dizisi EDHO'da Fahri baba karakteri ile karşımıza çıkan Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi dizisi ile Abdülhey karakterine hayat veriyordu. İzleyiciler bir dönem Kenan Çoban'ı Abdülhey karakteri ile öyle özdeşleştirmişti ki başarılı oyuncunun adı Abdülhey Çoban olarak anılıyordu. Aradığı aşkı 2. evliliğinde bulan 45 yaşındaki Kenan Çoban'ın eşi ve oğlu Miraç'ın benzerliği sosyal medya gündeminde. İşte özellikle gözleri babası Kenan Çoban'a benzetilen Miraç Çoban ve annesi...
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Eşkıya'nın Fahri babasıydı... Kenan Çoban'ın eşi ve oğluna bakın! Çoban ailesini görenler, 'Hepsi birbirinin aynısı' diyor. 22 Ocak 1975'te Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Elazığ Ticaret ve Meslek Lisesi mezunu olan Çoban, Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yaptı. Kurtlar Vadisi, Kenan Çoban'ın ilk dizi deneyimi.
Kendini disiplinli ve titiz biri olarak tanımlayan Kenan Çoban: "Her yaptığım işi severim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım, verilen her görevi yerine getiririm ve hiçbir işim yarım kalmaz." diyor. Peki ya başarılı oyuncunun ailesi... İşte Kenan Çoban'ın eşi ve oğlu başta olmak üzere ünlülerin aileleri...