Vav TV İzle
Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i, EDHO'nun Fahri'siydi! Sosyal medyadan paylaştı herkesi şaşırttı! Bu kadar benzerlik olamaz...

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i, EDHO'nun Fahri'siydi! Sosyal medyadan paylaştı herkesi şaşırttı! Bu kadar benzerlik olamaz...

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin Abdülhey'i Kenan Çoban kendisine tıpatıp benzeyen çocuğu ile fotoğraf paylaştı sosyal medya çalkalandı. Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi'nden sonra reying rekortmeni dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geçiş yapmıştı. EDHO'da da Fahri karakteriyle gönüllerde taht kuran Kenan Çoban'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı gündem oldu. İşte Çoban'ın hayrete düşüren oğlu ile olan benzerlikleri....

19.11.2021 15:34 - Son Güncelleme: 19.11.2021 15:34
Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i, EDHO’nun Fahri’siydi! Sosyal medyadan paylaştı herkesi şaşırttı! Bu kadar benzerlik olamaz...

Türk dizileri arasında en çok beğenilen iki dizide oynayan Kenan Çoban Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey rolüyle, EDHO'da Fahri rolüyle hafızalara kazınmıştı. Hem sette hem gerçek hayatta sessiz ve sakin karakteriyle tanınan Çoban oğluyla paylaştığı fotoğraftaki benzerliğiyle gündeme geldi. Baba- oğlun birbirine bu kadar benzemesi 'bu kadar da olmaz' dedirtti. İşte 46 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i, EDHO’nun Fahri’siydi! Sosyal medyadan paylaştı herkesi şaşırttı! Bu kadar benzerlik olamaz...

Kurtlar Vadisi adlı fenomen dizi yıllar geçmesine rağmen hala konuşuluyor, eski bölümleri hala izleniyor. Dizinin oyuncularının her hareketi de gündeme gelmeye devam ediyor.

Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i, EDHO’nun Fahri’siydi! Sosyal medyadan paylaştı herkesi şaşırttı! Bu kadar benzerlik olamaz...

Oyunculardan bazıları yeni projelerle karşımıza çıkarken, bazı isimler ise gözlerden uzak ailesiyle sessiz sedasız yaşam sürdürüyor. Kenan Çoban'da son zamanlarda gündem olan isimlerden biri oldu. Dizide Abdülhey karakteriyle tanıdığımız Kenan Çoban ise ekran serüvenine hız kesmeden devam ediyor.

Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i, EDHO’nun Fahri’siydi! Sosyal medyadan paylaştı herkesi şaşırttı! Bu kadar benzerlik olamaz...

Vadi dizisinden sonra Beyaz Karanfil adlı dizide başrol olan oyuncu, son olarak EDHO'da (Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz) rol almıştı.

Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i, EDHO’nun Fahri’siydi! Sosyal medyadan paylaştı herkesi şaşırttı! Bu kadar benzerlik olamaz...

Oktay Kaynarca ile rol aldığı dizide yeniden gündem olan Çoban sosyal medya hesabından mutlu aile pozlarını paylaşıyor.

SON DAKİKA