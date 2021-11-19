Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i, EDHO'nun Fahri'siydi! Sosyal medyadan paylaştı herkesi şaşırttı! Bu kadar benzerlik olamaz...
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin Abdülhey'i Kenan Çoban kendisine tıpatıp benzeyen çocuğu ile fotoğraf paylaştı sosyal medya çalkalandı. Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi'nden sonra reying rekortmeni dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geçiş yapmıştı. EDHO'da da Fahri karakteriyle gönüllerde taht kuran Kenan Çoban'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı gündem oldu. İşte Çoban'ın hayrete düşüren oğlu ile olan benzerlikleri....
Türk dizileri arasında en çok beğenilen iki dizide oynayan Kenan Çoban Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey rolüyle, EDHO'da Fahri rolüyle hafızalara kazınmıştı. Hem sette hem gerçek hayatta sessiz ve sakin karakteriyle tanınan Çoban oğluyla paylaştığı fotoğraftaki benzerliğiyle gündeme geldi. Baba- oğlun birbirine bu kadar benzemesi 'bu kadar da olmaz' dedirtti. İşte 46 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımı...
Kurtlar Vadisi adlı fenomen dizi yıllar geçmesine rağmen hala konuşuluyor, eski bölümleri hala izleniyor. Dizinin oyuncularının her hareketi de gündeme gelmeye devam ediyor.
Oyunculardan bazıları yeni projelerle karşımıza çıkarken, bazı isimler ise gözlerden uzak ailesiyle sessiz sedasız yaşam sürdürüyor. Kenan Çoban'da son zamanlarda gündem olan isimlerden biri oldu. Dizide Abdülhey karakteriyle tanıdığımız Kenan Çoban ise ekran serüvenine hız kesmeden devam ediyor.
Vadi dizisinden sonra Beyaz Karanfil adlı dizide başrol olan oyuncu, son olarak EDHO'da (Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz) rol almıştı.