Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i, EDHO’nun Fahri’siydi! Sosyal medyadan paylaştı herkesi şaşırttı! Bu kadar benzerlik olamaz...

Türk dizileri arasında en çok beğenilen iki dizide oynayan Kenan Çoban Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey rolüyle, EDHO'da Fahri rolüyle hafızalara kazınmıştı. Hem sette hem gerçek hayatta sessiz ve sakin karakteriyle tanınan Çoban oğluyla paylaştığı fotoğraftaki benzerliğiyle gündeme geldi. Baba- oğlun birbirine bu kadar benzemesi 'bu kadar da olmaz' dedirtti. İşte 46 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımı...