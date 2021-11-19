Tanju Çolak eski aşkı Hülya Avşar’ın o sözlerine çok kızdı! Coşkun Sabah’ın ihanet itirafının ardından Tanju: ’3 yıllık hata mı olur?’

Tanju Çolak o dönem evli olmasıyla ilgili de konuştu. Ünlü futbolcu açıklamasında "O dönem eşime boşanma davası açtım ama sonra geri aldım. Eşime 'Hülya konusunu kapatalım' dedim ve eşimle önümüze baktık. Eşimle, çocuklarımla çok mutluyum. Torunum olacak bunun müjdesini paylaşayım. Geçmişte yaşadıklarımın arkasındayım ama geçmiş geçmişte kaldı" dedi.