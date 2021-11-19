Tanju Çolak eski aşkı Hülya Avşar'ın o sözlerine çok kızdı! Coşkun Sabah'ın ihanet itirafının ardından Tanju: '3 yıllık hata mı olur?'
Tanju Çolak eski aşkı Hülya Avşar'ın o sözlerine çok kızdı! Coşkun Sabah'ın ihanet itirafının ardından Tanju Çolak'tan yeni açıklamalar geldi. Bir döneme damga vuran ihanet skandalı aylardır magazin gündeminde. Coşkun Sabah'ın itirafı ile fitil ateşlendi, Hülya'dan sonra Tanju da devreye girdi. Bir magazin programına konuk olan Tanju Çolak "O dönem eşime boşanma davası açtım ama sonra geri aldım" dedi ve eski aşkı Hülya Avşar'a kızgınlığını da dile getirdi.
Tanju Çolak eski aşkı Hülya Avşar'ın o sözlerine çok kızdı! Coşkun Sabah'ın ihanet itirafının ardından Hülya'dan sonra Tanju da konuştu. Tanju Çolak ve Hülya Avşar'ın yasak aşkı bir döneme damga vurmuştu. Yıllar sonra evliyken Hülya Avşar ile ilişki yaşayan Çolak bu konuya dair yeni açıklamalar yaptı. İşte detaylar...
Avşar son olarak eski aşkının telefonunu silmediğini söylemişti. Çolak bu konuya dair "Hülya Avşar, Tanju'nun telefonunu silmedim, demiş ama onda telefonum olduğunu sanmıyorum, orada silmedim dememek için o açıklamayı yapmış" yorumunda bulundu.
HÜLYA AVŞAR'A BÖYLE KIZDI
Çolak açıklamasının devamında ise "Hülya Avşar, her açıklamasında yaşadığımız aşkı hata olarak gördüğünü söyledi, bunu doğru bulmadım. 3 yıllık hata mı olur?" dedi.
Tanju Çolak o dönem evli olmasıyla ilgili de konuştu. Ünlü futbolcu açıklamasında "O dönem eşime boşanma davası açtım ama sonra geri aldım. Eşime 'Hülya konusunu kapatalım' dedim ve eşimle önümüze baktık. Eşimle, çocuklarımla çok mutluyum. Torunum olacak bunun müjdesini paylaşayım. Geçmişte yaşadıklarımın arkasındayım ama geçmiş geçmişte kaldı" dedi.
NELER YAŞANDI?
Hülya Avşar, Coşkun Sabah'ın ihanet itirafının ardından Tanju Çolak'ı silmediğini söylemişti! Bomba açıklama Tanju Çolak'tan geldi.