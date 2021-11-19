Acun O Ses Türkiye final yapıyor iddiaları hakkında ilk kez konuştu Hadise için bakın ne söyledi! Seçimini Ebru Gündeş'ten yana kullanmıştı
Seçimini Ebru Gündeş'ten yana kullanmıştı... Acun, O Ses Türkiye final yapıyor iddiaları hakkında ilk kez konuştu Hadise için bakın ne söyledi! Ebru Gündeş dizginleri ele aldı, başka kadın istemiyor! Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı tarafını seçmiş ardından Seren Serengil'den gelen bomba iddia kulislerde dönmeye başlamıştı. Son dönemde O Ses Türkiye'nin final yapacağı iddiasının çok fazla gündemde olması üzerine Acun Ilıcalı konuyla ilgili ilk kez konuştu, Hadise hakkında da yorumda bulundu.
Acun O Ses Türkiye final yapıyor iddiaları hakkında ilk kez konuştu Hadise için bakın ne söyledi! Seçimini Ebru Gündeş'ten yana kullanmıştı...
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye'nin reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacağı ileri sürülmüştü. Hadise'nin jüride yer almaması sonrası reytinglerde düşüş olduğu konusunda Acun Ilıcalı bu zamana kadar yorum yapmamıştı. Acun Ilıcalı final iddiaları ve Hadise ile ilgili ilk kez konuştu.
YASAK AŞK 'HADİSE'SİNİN ARDINDAN EBRU DİZGİNLERİ ELE ALDI!
Ebru Gündeş dizginleri ele aldı başka kadın istemiyor! Yasak aşk 'Hadise'sinin ardından Acun tarafını seçmişti şimdi de Seren Serengil'den gelen iddia gündeme bomba gibi düştü.
Acun Ilıcalı, yapımcısı olduğu yarışma programı O Ses Türkiye'nin çekiminden paylaşım yaptı. Acun Ilıcalı, yarışma jürisindeki değişikliği fotoğraflarla gözler önüne serdi.