Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ı canlandırmıştı... Oktay Kaynarca'dan şoke eden paylaşım
Oktay Kaynarca'nın Süleyman Çakır mesajı herkesi şoke etti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren usta isim, Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır rolüyle tüm dünyada adını duyurmuş, öyle ki Süleyman Çakır'ın ölümü gerçek hayatta da izleyiciyi hüzne boğmuştu. Süleyman Çakır'ın ölümünün ardından cenaze namazı kılındı, gazetelere ölüm ilanları verildi, hatta onu öldüren Cerrahpaşalı karakterini oynayan oyuncuyu arabasından indirip dövmeye çalışıldı.. Türkiye Çakır'ın ölümünü uzun yıllar hazmedemedi... İşte Oktay Kaynarca'nın Instagram'dan yaptığı Süleyman Çakır paylaşımı ve usta oyuncu hakkında belkide birçok kişinin bilmediği gerçekler...
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kaynarca, yıllar önce canlandırdığı karakterin halen konuşulması üzerine yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma taşıdı. Gıyabında cenaze namazı kılınan ve gazetelere ölüm ilanları verilen Süleyman Çakır karakterinin sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmesinin heyecanını yaşayan Oktay Kaynarca, Instagram hesabı üzerinden şu satırları paylaştı:
"SÜLEYMAN ÇAKIR ..Yine ölüm yıldönümünde tt olup, en çok konuşulanlar listesinin başına geçmiş… 'Gerçi vefat tarihi 08/04/ 2004 olarak tecelli etmiştir ama olsun' Bu arkadaşla olan yolculuğumuz bana da çok şey öğretti çok şey kattı. Sevenleri sevenlerimdir, hepsini kucaklıyor sevgilerini üzüntülerini paylaşıyorum! Hızır Çakırbeyli…"
OKTAY KAYNARCA HAKKINDA DAHA ÖNCE DUYMADIĞINIZ 12 İLGİNÇ BİLGİ!
1. Sinema sektörüne İlk olarak 1990 yılında giren Oktay Kaynarca'nın ilk filmi "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" adlı filmdir. Sonrasında Can Dostum, Kalbin Zamanı, Alia, Hoşça kal, Çanakkale Ruhu, Yarın Geç Olmayacak filmlerinde başrol oynamıştır.