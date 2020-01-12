Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ı canlandırmıştı... Oktay Kaynarca'dan şoke eden paylaşım

"SÜLEYMAN ÇAKIR ..Yine ölüm yıldönümünde tt olup, en çok konuşulanlar listesinin başına geçmiş… 'Gerçi vefat tarihi 08/04/ 2004 olarak tecelli etmiştir ama olsun' Bu arkadaşla olan yolculuğumuz bana da çok şey öğretti çok şey kattı. Sevenleri sevenlerimdir, hepsini kucaklıyor sevgilerini üzüntülerini paylaşıyorum! Hızır Çakırbeyli…"