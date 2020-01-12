Çukur dizisi oyuncusu meğer Youtube fenomeni Zeynep Bastık'ın eski sevgilisiymiş... Herkesi şoke edecek!

Youtube fenomeni Zeynep Bastık'ın Çukur dizisinin Aliço'su ile bir dönem sevgili olduğunu biliyor muydunuz? Son dönemin parlayan isimlerinden olan Zeynep Bastık, 2018 yılında Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşamış ancak ikilinin birlikteliği kısa sürmüştü. Rıza Kocaoğlu'nun Zeynep Bastık'ın eski sevgilisi olduğunu öğrenenler şoke oldu. İşte çapkınlıkları ile bilinen Rıza Kocaoğlu ile Zeynep Bastık'ın sevgili olduğu dönemlerden görüntüleri...