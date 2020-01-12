Çukur dizisi oyuncusu meğer Youtube fenomeni Zeynep Bastık'ın eski sevgilisiymiş... Herkesi şoke edecek!
Çukur dizisinin oyuncusu ile son dönemin yıldızı parlayan ismi Zeynep Bastık'ın sevgili olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. İlk olarak Murat Dalkılıç'ın şarkısıyla milyonlara kendisini tanıtan, hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan yıldız, Youtube videolarıyla patlama yaşadı. 28 yaşındaki Zeynep Bastık, şarkıları ve muazzam sesi ile milyonları mest etmeye devam ederken, hayranları da onun özel hayatını araştırmaya koyuldu. Zeynep Bastık'ın eski sevgilisinin Çukur dizisi oyuncusu olduğunu öğrenenler şok üstüne şok yaşadı. İşte Youtube fenomeni Zeynep Bastık'ın eski sevgilisi olan Çukur dizisi oyuncusu...
12.01.2020 17:37
- Son Güncelleme: 12.01.2020 17:37
Youtube fenomeni Zeynep Bastık'ın Çukur dizisinin Aliço'su ile bir dönem sevgili olduğunu biliyor muydunuz? Son dönemin parlayan isimlerinden olan Zeynep Bastık, 2018 yılında Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşamış ancak ikilinin birlikteliği kısa sürmüştü. Rıza Kocaoğlu'nun Zeynep Bastık'ın eski sevgilisi olduğunu öğrenenler şoke oldu. İşte çapkınlıkları ile bilinen Rıza Kocaoğlu ile Zeynep Bastık'ın sevgili olduğu dönemlerden görüntüleri...
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