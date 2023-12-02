Ceyda Düvenci "2 ayda geldiğimiz nokta" dedi belgelerle gösterdi! 8 yıllık eşi Bülent Şakrak'tan tek celsede boşanmıştı

İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi. Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu çift ayrılık kararı almış, geçtiğimiz aylarda da 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Düvenci, bu kez nasıl zayıfladığını anlattı. İşte detaylar...
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, herkesin örnek aldığı bir çift olarak gündemde yer alıyordu.
Ancak ikili terapiye gitmelerine rağmen ilişkilerini kurtarmayı başaramadı. Çift, temmuz ayında anlaşmalı olarak boşandı.
Bu boşanmanın ardından konuşan ve zor bir dönem olduğunu söyleyen Düvenci'nin ardından geçtiğimiz günlerde Bülent Şakrak konuşmuştu.