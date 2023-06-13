Neslihan Atagül konuştu eşi Kadir Doğulu'nun tepkisi olay oldu! "Doğru karar" Tarikat skandalı, açık ilişki, ihanet derken boşanma geliyor mu?
Neslihan Atagül konuştu eşi Kadir Doğulu'nun tepkisi olay oldu! Sosyal medyada o anlar kısa sürede gündem olurken "Adm doğru karar almış" yorumları da beraberinde geldi. Tarikat skandalı, açık ilişki, ihanet derken Neslihan Atagül - Kadir Doğulu cephesinden boşanma geliyor mu merak ediliyordu. İkili skandal ifşaların ardından soluğu Kıbrıs tatilinde aldı. "Hem iş hem tatil" diyen Neslihan Atagül'ün açıklamaları dikkat çekti. Diğer yandan ağzını bıçak açmayan Kadir Doğulu'nun mimikleri dikkatlerden kaçmadı.
"ADAM DOĞRU KARAR VERMİŞ"
Neslihan Atagül konuştu eşi Kadir Doğulu'nun tepkisi olay oldu!Tarikat skandalı, açık ilişki, ihanet derken boşanma geliyor mu?
Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.
Peş peşe gelen iddialar ve sonrasında yaşananlar herkesi şaşkına çevirirken Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu hakkında yaptığı yorumlar daha çok konuşuldu.
MUTLU VE NEŞELİYİZ"
Atagül, hakkında çıkan 'aldatıldı' ve 'boşanıyor' haberleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Gerçekten duyulacağımı bilsem ve hissetsem hepinizle uzun uzun muhabbet etmek isterim. Şöyle bir durum var. Ben ne söylersem söyleyeyim. Herkes kendine göre algılıyor ve yorumluyor. Ben zaten bunu söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Biz gayet memnunuz. Keyfimizde neşemizde yerinde"
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Açıklamadan bir gün sonra soluğu tek başına tatilde alan Neslihan Atagül kafa karıştırırken bu pozlar 'Boşanma provası' olarak yorumlandı.