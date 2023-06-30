Kurtlar Vadisi oyuncusu yoğun bakımdaydı! Şekip Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı "Sağlığımıza kavuşmak için çabalıyoruz"
Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ından kötü haber gelmişti geçtiğimiz günlerde. 54 yaşındaki oyuncu Şekip Taşpınar'ın sahte içkiden zehirlendiği ve yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdiği ortaya çıkmış, eşi de sevenlerinden dua istemişti. 54 yaşındaki oyuncundan son dakika haberi geldi. Eşi Şekip Taşpınar'la birlikte paylaşım yaptı ve son durumu açıkladı.
30.06.2023 13:39 - Son Güncelleme: 30.06.2023 13:39
'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Beyaz Gelincik', 'Behzat Ç', 'Karadayı', 'Cesur Yürek', 'Arıza', 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenilmişti.
Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Cevat Akarsu karakterine hayat veren 54 yaşındaki Şekip Taşpınar, 8 Haziran gecesi hastaneye kaldırıldı.