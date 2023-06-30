SON DAKİKA: Özkan Uğur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Ünlü müzisyen duyurdu! Yoğun bakıma alınan Özkan Uğur entübe edilmişti...
MFÖ grubunun üyelerinden şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur'dan geçen günlerde kötü haber gelmişti. Üç kez kanseri yenen sanatçının, yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği öğrenilmişti. Uğur'un sağlık durumuyla ilgili hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de sanatçının ailesi açıklamada bulunmuştu. Özkan Uğur'un sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı. Son durumu müzisyen Emre Irmak, sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Özkan Uğur'un son sağlık durumu...
MFÖ grubunun üyelerinden şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur, üç kez kanseri yendi. Uzun süre tedavi gören sanatçının kemoterapi sonrası vücudu yorgun düştü.
Yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'un geçen günlerde entübe edildiği öğrenildi. MFÖ grubu üyesi Fuat Güner, doktorlarla konuştuğunu ve Uğur'dan 4-5 gün içinde güzel haber geleceğini söyledi.
Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur sosyal medya hesabından, sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Doktorlardan güzel haber aldıklarını belirten Uğur, "Yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz. Dualarınızı esirgemeyin." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı Twitter'den açıklama yaptı. Koca o açıklamada, "Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor. Kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" ifadesine yer verdi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da Özkan Uğur'u hastanede ziyaret etti. Eşi ve oğlundan durumu hakkında bilgi aldı. Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da Uğur'un ailesiyle telefonda görüştürdü.