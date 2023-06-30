SON DAKİKA: Özkan Uğur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Ünlü müzisyen duyurdu! Yoğun bakıma alınan Özkan Uğur entübe edilmişti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı Twitter'den açıklama yaptı. Koca o açıklamada, "Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor. Kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" ifadesine yer verdi.